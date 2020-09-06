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Спасатели предупредили украинцев об опасности пожаров: какие регионы в зоне риска

6 сентября, 10:48

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В стране уже несколько дней тушат лесные пожары

В Украине, где уже вспыхнули масштабные лесные пожары, спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Она будет сохраняться в стране 6 и 7 сентября.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, предупреждение касается нескольких частей Украины.

"6-7 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской области чрезвычайный уровень пожарной опасности", – сообщили спасатели.

Напомним, 2 сентября в Харьковской области произошел масштабный пожар – пламя охватило лес между поселками Клугино-Башкировка и Кочеток в Чугуевском районе. Затем огонь распространился на села Гряниковка и Горобьевка. По словам очевидцев, огонь поднялся на высоту 11-этажного дома. В результате этих пожаров в Харьковской области полностью сгорело одно из сел.

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Кроме того, масштабный пожар вспыхнул в Луганской области – огонь охватил сухую траву и лес в Станично-Луганском районе. Пламя распространялось в сторону нескольких населенных пунктов.

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Также ранее спасатели объяснили, почему во время похолодания сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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