"Спокойнее всего было при Кравчуке", – 90-летняя жительница Банковой

В Киеве сторонники Сергея Стерненко вышли на акцию "Не слышишь? Увидишь!", чем изрядно напугали жителей Банковой. Они устроили там настоящий погром: разбитые стекла, разрисованные стены.

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Об этом сообщает "Сегодня".

"Я думала, что вечером уже началась война. Очень испугалась. Могу сказать, что такой погром здесь впервые за историю независимости Украины. Вот, сама для себя сравниваю – спокойнее всего было при Кравчуке. Тишь да гладь. Очень сложно жить в центре", - рассказала 90-летняя жительница дома номер 2 по улице Банковой.

Отметим, что дом номер 2 находится в 50 метрах от ОПУ и женщина слышала и видела абсолютно все, что происходило под окнами.

Напомним, что в Киеве под Офисом президента состоялась акция "Не слышишь? Увидишь!" в поддержку Сергея Стерненко. Журналисты "Сегодня" узнали, как выглядит Банковая после ночи протестов.

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Напомним, ранее один из протестующих объяснил, почему сторонники Стерненко не прорвались внутрь Офиса президента.

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