Спроси у доктора: медик нарисовала среднестатистический "портрет" больного COVID-19

Внимательно присмотритесь к своим родным и друзьям. Если среди них – пожилой мужчина с избыточным весом, который тяжело работал на производстве, – он в зоне риска тяжелого поражения коронавирусом.

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Больше о среднестатистическом "портрете" пациента корреспондент новостей "Сегодня" Юлия Миншакирова расспросила у врача.

Удушье, лихорадка и низкая сатурация. С такими показателями скорые доставляют больных в приемное отделение Мариупольской больницы.

Если есть хрипы, ослабленное дыхание, сердечно-сосудистая недостаточность – необходимо ложиться в больницу и прокапаться, чтобы в любой момент не стать тяжелобольным. Большинство пациентов лечились самостоятельно или лечили совершенно другую болезнь, объясняет наплыв людей заведующая приемного отделения Мариупольской городской больницы № 9 Дарья Ежеленко.

Супруга пациента Алла Юрченко рассказывает, что все началось дней десять назад как простуда. Попили лекарства – стало немного легче, но потом муж стал больше кашлять и началась одышка.

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Врач объясняет, что курение отягощает состояние пациента, поэтому советует воздержаться от него, тем более мужчина будет под кислородом, поэтому курить не захочется.

Пожилой мужчина с избыточным весом, который тяжело работала в прошлом. И скорее всего, принимает гормоны. Так терапевт описывает среднестатистического пациента ковидного отделения:

"Мужчины старше 60-ти лет. Мужчина, который курит, скорее всего, больше 20-ти лет крепкие сигареты, который, возможно работал металлургом или на производстве, связанном с воздействием организма на легкие".

На днях Дарья присоединилась к экспертному проекту Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора", чтобы поделиться своим опытом и дать полезные советы. По собственным наблюдениям терапевта – опаснее самого COVID-19 могут быть ... витамины. Точнее – употребление их "слоновьими" дозами.

"Начинают не просто по инструкции действовать, например, 500 единиц в сутки принимать. А начинают 4 тысячи, 5 тысяч. А гипервитаминозы любых витаминов и микроэлементов – они крайне опасны. Даже хуже можно добиться состояния, чем сам ковид".

Тем, кто уже переболел, эксперт советует контролировать состояние крови, сердца и посещать невролога в течение полугода. Кстати, третья волна коронавируса уже близко. Дарья Ежеленко говорит, что это ориентировочно начало февраля, 10-е числа и до конца марта, когда начинается эпидпериод по всем вирусным заболеваниям.

Больница, где работает Дарья, обеспечена кислородом на 100 процентов, благодаря помощи благотворительного фонда Рината Ахметова еще с начала пандемии. По словам терапевта, без Рината Ахметова и его фонда медики не имели бы возможности помочь такому количеству людей, добиться низкой смертности и высокого показателя выздоровления.

Видео: Сегодня

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Напомним, в рамках проекту "Спроси у доктора" эпидемиолог Олег Рубан рассказал, был эффективным зимний локдаун?

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