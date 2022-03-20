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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Сразу шесть региональных телеканалов Украины начнут вещание на спутнике

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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20 марта, 15:34
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Нацсовет назвал телеканалы, в которых уже доступен сигнал
Украинцы будут иметь доступ к информированию о событиях в Украине в военное время.
Украинцы будут иметь доступ к информированию о событиях в Украине в военное время. / Фото: Shutterstock, Коллаж: Сегодня

Региональные телекомпании Украины отныне будут вещать на спутнике

Об этом сообщил Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию.

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Какие телекомпании

"Чтобы украинские зрители имели доступ к объективному информированию о событиях в Украине в военное время, региональные телекомпании теперь будут говорить на спутнике. Доступным уже сейчас является сигнал "Ровно 1" (г. Ровно), "Вита ТВ" (г. Винница) , "Видикон" (г. Сумы), "TV 7+" (г. Хмельницкий), "7 канал" (г. Одесса)", – отметил Нацсовет.

В то же время телеканал "ЗЭТ" из Запорожья вскоре тоже запустится на спутнике. Как отмечается, воплотить инициативу удалось при содействии ГП "Укркосмос".

Найти телеканалы на спутнике можно по следующим техническим характеристикам:

  • спутниковый ретранслятор – AMOS-7;
  • частота приема – 12341 МГц;
  • символьная скорость – 17900 Ксимв/с;
  • коррекция ошибок (FEC) – 3/4;
  • поляризация – горизонтальная;
  • формат вещания – MPEG-4 DVB/S2.

Указ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №152/2022, которым ввел в действие решение СНБО "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения".

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Таким образом в стране объединят эфиры всех общенациональных информационных телеканалов.

Напомним, "Украина 24" расширяет мировое покрытие и вытесняет российскую пропаганду. Мировых операторов, уже подключивших "Украину 24", стало в разы больше.

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