Сразу шесть региональных телеканалов Украины начнут вещание на спутнике

Региональные телекомпании Украины отныне будут вещать на спутнике
Об этом сообщил Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию.
Какие телекомпании
"Чтобы украинские зрители имели доступ к объективному информированию о событиях в Украине в военное время, региональные телекомпании теперь будут говорить на спутнике. Доступным уже сейчас является сигнал "Ровно 1" (г. Ровно), "Вита ТВ" (г. Винница) , "Видикон" (г. Сумы), "TV 7+" (г. Хмельницкий), "7 канал" (г. Одесса)", – отметил Нацсовет.
В то же время телеканал "ЗЭТ" из Запорожья вскоре тоже запустится на спутнике. Как отмечается, воплотить инициативу удалось при содействии ГП "Укркосмос".
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Найти телеканалы на спутнике можно по следующим техническим характеристикам:
- спутниковый ретранслятор – AMOS-7;
- частота приема – 12341 МГц;
- символьная скорость – 17900 Ксимв/с;
- коррекция ошибок (FEC) – 3/4;
- поляризация – горизонтальная;
- формат вещания – MPEG-4 DVB/S2.
Указ Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №152/2022, которым ввел в действие решение СНБО "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения".
Таким образом в стране объединят эфиры всех общенациональных информационных телеканалов.
Напомним, "Украина 24" расширяет мировое покрытие и вытесняет российскую пропаганду. Мировых операторов, уже подключивших "Украину 24", стало в разы больше.