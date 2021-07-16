США будут союзником Украины: американский сенатор после встречи с Яценюком

Сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате США назвал Яценюка неутомимым голосом за будущее своей страны

Яценюк и Дурбин обсудили сотрудничеситво США и Украины. Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время визита в Вашингтон провел разговор с сенатором Диком Дурбином, сопредседателем группы поддержки Украины в Сенате США. Американский политик заверил – Вашингтон будет надежным союзником.

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"Бывший премьер-министр Арсений Яценюк – неутомимый голос за будущее своей страны", – подчеркнул сенатор после разговора.

Дурбин заявил о неизменной двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе США.

"Во времена, когда Украина сталкивается с постоянной российской агрессией, США будут непоколебимым союзником украинского народа и его усилий для демократического и безопасного государства", – сказал американский политик.

Арсений Яценюк и Дик Дурбин обсудили дальнейшее сотрудничество между США и Украиной. Во время разговора, в частности, обсуждались вопросы российской агрессии против Украины, сотрудничество и помощь со стороны США в области безопасности, обеспокоенность относительно российского газопровода "Северный поток – 2".

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне Яценюк рассказывал о последствиях для Европы и США в случае запуска "Северного потока – 2". По его словам, Европейский Союз уже сегодня страдает от российского проекта – за несколько недель цена на российский газ поднялась с 250 до 450 долларов.

Также он назвал лучший способ, как остановить агрессию России против Украины.