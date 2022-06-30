США дадут Украине еще больше HIMARS и систем ПВО — Байден

Президент США рассказал о новом пакете помощи

Байден пообещал Украине новые поставки вооружений / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, включающий современные западные системы противовоздушной обороны. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, сообщает "Европейская правда".

Байден отметил, что США уже предоставили Украине военную помощь в 7 млрд долларов с начала его президентства. Он заверил, что страна намерена продлить поддержку.

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"В последующие дни мы планируем объявить больше, включая новые современные западные системы противовоздушной обороны для Украины, больше артиллерии и боеприпасов, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы к ракетным системам HIMARS, которые мы уже предоставляем Украине", — сказал Джо Байден.

Он добавил, что Украина получит также больше установок HIMARS от других стран.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в нашу страну прибыла первая партия американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Мы рассказывали, чем важны именно эти РСЗО и какие у них характеристики.

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Также сообщалось, что Украина получит дополнительные четыре мобильных артиллерийских ракетных системы HIMARS. Вероятно, они поступят в нашу страну до конца июня.