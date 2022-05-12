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Стало известно количество уничтоженной техники оккупантов в новой "Чернобаевке"

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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12 мая, 18:51
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ВСУ разбили целую батальонную тактическую группу захватчиков
Украинские защитники разбили технику российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские защитники разбили технику российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины разбили целую батальонную тактическую группу российских оккупантов. Это произошло под Белогоровкой в Луганской области. Поселок называют второй "Чернобаевкой".

Об этом сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив, передает "Зеркало недели".

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По его словам, наши защитники под Белогоровкой в Луганской области разбили целую батальонную тактическую группу оккупантов. Из 70-ти единиц техники они потеряли более 50-ти.

Гайдай рассказал о второй "Чернобаевке" в Луганской области

Белогоровка в Луганской области стала для оккупантов второй "Чернобаевкой". Там украинские военные в очередной раз разбили противника, который пытается навести понтонную переправу. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ведущим Евгению Киселеву и Катерине Федотенко в эфире проекта FREEDOM на YouTube-канале Украина 24.

"Тяжело у нас сейчас, потому что четко мы уже ощущаем, что враг сильно активизировался. Бросили все силы, чтобы прорвать оборону Северодонецка, и на окраинах Рубежного. И попытаться перерезать трассу Лисичанск – Бахмут в двух направлениях: со стороны Камышевахи – Попасной и со стороны Белогоровки, где уже в который раз наши военные разбомбили их понтонную переправу вместе с техникой, вместе с людьми. Там уже валяются десятки БТРов, танков. Это такая наша локальная "Чернобаевка". Не оставляют орки надежды поставить понтонную переправу, и все время мы ее разбиваем. В этом плане, конечно, хорошо", — сказал он.

Вместе с тем, по словам Гайдая, в регионе очень сложная гуманитарная ситуация. Гуманитарной помощи на складах осталось мало, а привозить ее сложно. Он рассказал, что россияне обстреляли машину из Лисичанска. Водитель выжил, но машина разбита.

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"Враг пристрелялся и с помощью беспилотников корректирует свой огонь", — сказал он.

Кроме того, есть большие проблемы с мобильной связью и электричеством, добавил глава Луганской ОВА.

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