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Суд в Италии принял обнадеживающее решение по Маркиву

1 октября, 15:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Дело по украинскому нацгвардейцу набирает новых оборотов, суд засомневался в доказательствах стороны обвинения

В Италии завершилось рассмотрение апелляционной жалобы украинской стороны на приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву. Миланский апелляционный суд принял решение пересмотреть доказательства по этому делу.

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Об этом сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, миланский суд хочет изучить подлинность доказательств стороны обвинения.

"Суд будет исследовать новый перевод допросов Маркива в связи с тем, что переводчица, которая переводила показания, которые он давал, отказалась от своего перевода (сейчас его можно признать никчемным), потому что она говорила о каком-то давлении. Сейчас принято решение судом, что будет новый перевод двух записей (показаний) и потом суд будет их исследовать, обсуждать со сторонами процесса", – сказала Денисова.

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Она сообщила, что следующее заседание назначено на 15 и 23 октября.

Видео: facebook.com/denisovaombudsman
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Как сообщали новости "Сегодня", накануне суду в Италии показали важные доказательства невиновности Маркива. Адвокаты украинца объяснили, что позиции боевиков были раз в 10 ближе к месту гибели итальянского журналиста, нежели украинских военных.

Как известно, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Год назад суд Падуи признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы, притом, что прокурор настаивал на 17 годах. Сам Маркив свою вину не признает. Его обвинили в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года на Донбассе.

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Италия суд Виталий Маркив Людмила Денисова

Источник: Сегодня

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