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Супруга Медведчука покинула Украину посреди ночи — видео

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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19 февраля, 01:06
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Оксана Марченко в сопровождении охраны уехала в Беларусь
Марченко уже уехала из страны / Коллаж "Сегодня"
Марченко уже уехала из страны / Коллаж "Сегодня"

На фоне нарастающей эскалации вокруг Украины жена находящегося под домашним арестом народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, спешно покинула страну. Она уехала в Беларусь на автомобиле.

Об этом сообщил "Обозреватель".

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Что известно

Сообщается, что Оксана Марченко пересекла государственную границу в сопровождении нескольких мужчин (вероятно, охранников) через пропускной пункт в Черниговской области в Беларусь.

Перед тем, как покинуть территорию Украины, два автомобиля "Тойота" прошли тщательную проверку пограничников. Претензий к "путешественникам" не было, поэтому они свободно пересекли границу.

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Вокруг Медведчука

  • Напомним, Виктор Медведчук вот уже более полугода находится под домашним арестом, поскольку обвиняется в госизмене в так называемом "угольном деле".
  • 12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен.
  • Недавно генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители начали документировать деятельность народного депутата из "ОПЗЖ" Виктора Медведчука еще шесть лет назад.
  • Нардеп считает обвинения в государственной измене сфабрикованными, а проведенные у него дома обыски – незаконными.
  • Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решительные меры в отношении лидера "ОПЗЖ" могли бы ввести и предыдущие власти, но не хотели.

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