Супрун высадили из такси из-за "антивирусной" просьбы

Бывшего и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун и ее мужа таксист попросил выйти из авто на полпути к пункту назначения из-за просьбы приоткрыть окно, чтобы защитить себя от коронавируса.

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"Вирус SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем. Скорее всего это может случиться при длительном контакте (более 15 минут) и на близком расстоянии (менее 1,5 метра) от инфицированного человека. Еще вероятнее, что это произойдет в небольшом и плохо проветриваемом помещении. Например, в такси", – рассказала она на своей странице в Facebook.

Поэтому Супрун с мужем, когда едут в такси, просят хотя бы на 2 сантиметра опустить стекло на одном окне.

"Но водитель сказал, что не хочет этого делать из-за того, что образуется сквозняк. А он боится заболеть. Тогда мы сказали ему, что от сквозняка не передаются опасные возбудители болезней, в отличие от душного воздуха. Пробовали рассказать об исследовании. Но он не захотел нас слышать. Зато предложил выйти на полпути из авто. Водитель испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19", – добавила она.

В итоге супруги вызвали другое такси, где водитель спокойно открыл окно на просьбу и довез до пункта назначения.

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Ранее мы сообщали, что Ульяна Супрун рассказала, что делать, если коронавирус "придет" в ваш дом.

Также напомним, бывшая и.о. министра здравоохранения Украины резко отреагировала на решение Рады о химической кастрации педофилов.

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