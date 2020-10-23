"Свобода слова Савика Шустера": онлайн-трансляция

Сегодня в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в прямом эфире телеканала "Украина" говорят о важном дне для нашей страны – избрании новой местной власти.
К чему приведут местные выборы – смотрите в прямом эфире:
Гости студии:
- председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
- лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко;
- сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко;
- председатель партии "Голос" Кира Рудык;
- лидер Радикальной партии Олег Ляшко;
- генерал-лейтенант ВСУ, народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Забродский;
- вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;
- премьер-министр Украины (2016-2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман;
- мэр Днепра, соучредитель партии "Пропозиція" Борис Филатов;
- мэр Львова Андрей Садовый;
- народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка;
- мэр Николаева Александр Сенкевич;
- председатель ОО "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская;
- президент Ассоциации медиа-юристов Украины Татьяна Котюжинская;
- жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало Вероника Цепкало.
Напомним, до выборов осталось несколько дней. Они впервые пройдут в условиях пандемии, но избирателям даже коронавирус не будет помехой. Сайт "Сегодня" объяснил, кто и как сможет проголосовать на местных выборах.
Также не пропустите "Ночь выборов с Савиком Шустером" 25 октября в 19:30 на телеканале "Украина 24".Читайте Segodnya.ua в Google News
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