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Сын британского депутата приехал воевать за Украину

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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10 марта, 00:39
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Он будет помогать нашим военным уничтожать врагов
Помогать Украине одолеть врага едут из разных стран/Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, коллаж: "Сегодня"
Помогать Украине одолеть врага едут из разных стран/Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, коллаж: "Сегодня"

В Украину прибыл сын британского депутата Бен Грант. Он будет воевать за Украину против оккупантов.

Об этом сообщает Evening Standart.

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Подробности

Среди добровольцев, отправившихся воевать за Украину, — сын депутата британского парламента Хелен Грант. Это — 30-летний Бен Грант — бывший спецназовец Королевской морской пехоты с опытом службы более 5 лет.

Грант решил ехать в Украину после того, как увидел кадры российской бомбардировки жилого дома, на которых был слышен детский крик.

"Я подумал: я отец троих детей, и если бы это были мои дети, я знаю, что я сделал бы – я пошел бы и дрался. Потом я подумал, что еще мне нужны были бы люди с боевым опытом, которые смогут прийти и помочь мне спасти мою семью", — отметил Бен Грант.

Он приехал в Украину вместе со своими сослуживцами.

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В Мариуполе сбросили бомбы на роддом и детскую больницу

Российские оккупанты целенаправленно сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Роддом в центре города, больница, детское отделение и терапия – все это уничтожено во время авианалета российской авиации на Мариуполь. Буквально только что. Как только что русский пилот, который, наверное, не гнушается называть себя человеком, снова нажал на крючок, точно зная, куда полетит бомба. Россияне! Вы не только пересекли предел недопустимых отношений между государствами и народами. Вы пересекли предел человечности. Прекратите называть себя людьми!" – говорится в сообщении.

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