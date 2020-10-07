"Такого еще не было в истории Украины": в полиции рассказали об уникальном достижении

За прошлый год была перестроена работа криминального блока Нацполиции и это дало серьезные результаты

Несмотря на то, что Украину признали одной из самых преступных стран Европы, глава Нацполиции Игорь Клименко заявил о беспрецедентном уровне раскрываемости умышленных убийств.

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Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, за прошлый год была перестроена работа криминального блока Нацполиции – все службы, которые раскрывают преступления, и смежные службы начали работать в единой системе координат.

"Например, произошло преступление, к раскрытию подключается уголовный розыск, подключается следствие и криминалисты, затем подключаются другие оперативные службы, которые отвечают за специфические направления, например, киберполиция. Мы начали работать быстрее. У нас есть базы информации, которые мы накапливаем, и мы объединили и систематизировали работу всех служб, в первую очередь оперативного блока. Они обмениваются информацией в режиме онлайн", – рассказал Клименко.

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Он отметил, что полиция сейчас работает более эффективно, потому что исправлен один важный изъян – когда каждый оперативник держит информацию при себе. Слаженные действия всего правоохранительного органа дали невероятные результаты.

"Я вам могу привести такие цифры: количество умышленных убийств снизилось на 7%, а их раскрываемость сейчас составляет 92%. Такого никогда не было в истории независимой Украины. Плюс грабежи, разбои, нанесение тяжких телесных повреждений уменьшились более чем на 30%. Возможно, вы и правы, что здесь карантин нам немного помог, но я считаю, что в первую очередь это результат работы подразделений Национальной полиции", – резюмировал глава Нацполиции.

Как мы писали ранее, за первый квартал 2020 года, по сравнению с таким же периодом 2019-го, в Украине выросло число мошенничеств, изнасилований и предложений взяток. Но за этот период существенно снизилось число краж – как квартирных, так и магазинных. По данным правоохранителей, стало меньше разбоев, грабежей, а также случаев получения взяток (зато выросло число предложений взяток). Эксперты рассказывали сайту "Сегодня", что отмена карантина вызовет рост преступности.

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