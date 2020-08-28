Тариф "Річний" стимулює людей змінювати постачальника, – Нафтогаз

Тариф "Річний" допомагає застрахуватися від зростання ціни на газ в опалювальний сезон

"З середини серпня майже 900 домогосподарств подали заявки на перехід до ГК "Нафтогаз України". Для 46% нових клієнтів мотивацією змінити постачальника стала можливість підключити тариф "Річний", – повідомляє пресслужба газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

Тариф "Річний" допомагає застрахуватися від зростання цін на газ в період високих цін (опалювальний сезон). Тож всі охочі можуть зафіксувати ціну газу на 12 місяців і платити за блакитне паливо рівними частинами впродовж року.

Для третини нових клієнтів мотивацією обрати постачальником ГК "Нафтогаз України" стала ціна газу в рамках базових тарифів: "Місячний" та "Річний".

В компанії наголошують, що час підключення до нового постачальника газу в середньому займає 3 дні. Разом з тим, частина клієнтів, які подали заявку на зміну постачальника, не завантажили увесь пакет необхідних документів. В таких випадках строки переходу до ГК "Нафтогаз" залежали від швидкості надання необхідних документів.

"До заявки на приєднання потрібно додати копії: паспорту (всі сторінка з помітками), ІПН, документів на право власності чи розпорядження об’єктом газопостачання. Також, якщо житлом володіє не одна особа, а декілька, то підписати заяву на приєднання потрібно усім власникам помешкання", – нагадує державний постачальник газу.

Стати клієнтом ГК "Нафтогаз України" можна тут.

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