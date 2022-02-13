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Тероборона в Украине: чему учат добровольцев (видео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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13 февраля, 08:10
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Людей, идущих в ряды территориальной обороны, учат защищать страну
Подготовка сил территориальной обороны проходит по плану. Коллаж "Сегодня"
Подготовка сил территориальной обороны проходит по плану. Коллаж "Сегодня"

Отряды территориальной обороны разворачивают по всей Украине, они уже укомплектованы на 70 процентов. Наш Мирослав Откович решил выяснить, чему учат добровольцев и чем обеспечивает их правительство.

Об этом говорится в выпуске новостей "Сегодня".

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Подробности

Подготовка сил территориальной обороны проходит по плану. Все бойцы разбиты на несколько групп. Каждая из них отрабатывает отдельный тактический элемент.

"Отработка физических навыков, наработка памяти для мышц, чтобы человек не думал, как ему передвигаться, что ему делать, куда девать оружие, как ему развернуться во время боевых действий", – сказал главный сержант взвода сил территориальной обороны Киева Ярослав Мудрик.

На сегодняшний день силы теробороны укомплектованы на 70 процентов. Еще несколько недель, и будут все сто – заверил в эксклюзивном интервью для телеканала "Украина" командующий силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины Юрий Галушкин.

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"На весь личный состав батальона сил теробороны должно быть заложено и оружие, и боеприпасы, и форма одежды и уборки. Сейчас мы разворачиваем спецразделы сил теробороны. На настоящий момент мы занимаем пункты постоянной дислокации, оборудуем места для хранения оружия, оборудуем места для хранения уборки и после этого, когда мы все сделаем, мы будем готовы обеспечивать личный состав", – сказал Галушкин.

Форму и обувь добровольцам выдаст государство. Но это базовый комплект. Кое-что придется докупить. Например, элементы защиты от бронежилета до каски и очков. Таковы инвестиции в собственную безопасность. Дальше государство позаботится и об этом. А пока в законе предусмотрены денежные выплаты всем добровольцам на контракте, а также социальные гарантии.

"Чтобы обеспечить сохранность вашего рабочего места за вами и сохранение заработной платы на время учебы или мобилизации, вам достаточно принести повестку работодателю, это и есть та гарантия, которую обеспечивает государство", – сказал председатель совета резервистов 112-й бригады теробороны Антон Голобородько.

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Куда идти и что делать на случай войны – именно на этот вопрос сегодня дает ответ территориальная оборона. Каждый, кто готов защищать Украину и столицу, теперь знает – в его районе разворачивают батальоны и бригады. Автомат и патроны будут у каждого. А еще ощущение локтя собрата или сестры.

Какова задача территориальной обороны?

Если вдруг война, то тероборона будет прикрывать развертывание основных боевых сил. Будет охранять стратегические объекты и помогать населению. В Украине в случае вооруженной агрессии России в ряды территориальной обороны готовы принять 130 тысяч добровольцев. Каждый из них получит форму и оружие.

Угроза российской агрессии

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