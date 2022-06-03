Только полное демонтирование путинского режима позволит восстановить мир – профессор Василенко

Правовед-международник уверен, что сохранение нынешнего режима будет поощрять Россию к новой войне

Владимир Василенко объяснил, почему режим Путина должен быть демонтирован / Фото: kremlin.ru, wikimedia. Коллаж: Сегодня

Ответственность России должна сопровождаться полным демонтированием путинского режима – только так можно восстановить мир, справедливость и международный правопорядок.

Об этом в своей публикации "Антипутинская коалиция – гарантии безопасности для всех" для Киевского форума безопасности пишет профессор Национального университета "Киево-Могилянская Академия" Владимир Василенко.

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По мнению автора, сохранение путинского режима и уступок требованиям России будет поощрять ее к новой войне.

"Для предотвращения этого мирный договор Украины с Россией должен быть подписан государствами антипутинской коалиции и должен предусматривать международно-правовую ответственность России за преступление агрессии, совершенное не только против Украины, но и против Республики Молдова, Чеченской Республики Ичкерия, Грузии", – отмечается в публикации.

Международно-правовая ответственность России должна предусматривать возмещение всех убытков, понесенных государствами антипутинской коалиции. В частности, средства, потраченные ими на вооруженную, финансовую и гуманитарную помощь Украине, включая средства на помощь украинским беженцам за рубежом, а также расходы, вызванные применением против России международно-правовых санкций.