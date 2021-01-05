Томосу два года: что изменилось за время автокефалии в ПЦУ и не только

Православная церковь Украины отмечает вторую годовщину подписания Томоса о ее автокефалии – ровно два года назад, 5 января 2018 года, Вселенский патриарх Варфоломей одобрил создание поместной церкви в Украине.

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С тех пор ПЦУ значительно расширилась и ее признали нескольких других поместных церквей, что укрепило ее в статусе единственной поместной церкви в нашей стране.

Сайт "Сегодня" решил вспомнить, как Украина официально вышла из-под российского религиозного протектората.

Как это было

Обращение от Президента и Верховной Рады Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине Синод Вселенского патриархата принял 22 апреля 2018 года.

Сам Томос стал финальной частью создания ПЦУ, что происходило при полной поддержке Вселенского патриархата – до этого митрополита Филарета восстановили в эпископском сане, признали Объединительный собор, на котором и учредили Православную церковь Украины, а также ее предстоятеля Епифания.

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Подписание Томоса состоялось в храме святого Георгия в Стамбуле после совместной литургии с Епифанием. При этом Варфоломей назвал виновницей раскола православного мира не ПЦУ, а РПЦ и ее патриарха Кирилла.

Торжественное вручение Томоса состоялось там же 6 января. Кроме Варфоломея и Епифания, участие в церемонии также принимал пятый президент Украины Петр Порошенко. 7 января артефакт доставили в Украину, сейчас он хранится в Софии Киевской.

Что дает и зачем нужен Томос?

Сам по себе Томос является документом, который подтверждает признание права поместной церкви на автокефалию и самоуправление, а также содержит базовые принципы управления и церковной жизни.

Важно отметить, что Томос подтверждает и то, что ПЦУ находится в каноническом подчинении у Вселенского патриархата, то есть, он имеет права на экзархат и ставропигию в Украине, предоставлять миро ПЦУ, а также является высшей апелляционной инстанцией для решения споров.

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В документе указан и статус ПЦУ как "Святейший Церкви Украины" – именно таковой Вселенский патриархат призывает признать ее и все остальные поместные церкви.

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Автокефалия в цифрах

По данным на сайте Православной церкви Украины, на сегодняшний день в ее состав входят:

44 епархии;

епархии; более 7 тысяч приходов;

приходов; около 80 мужских и женских монастырей;

мужских и женских монастырей; 9 высших духовных учебных заведений, в которых обучается 1050 студентов;

высших духовных учебных заведений, в которых обучается студентов; 4,5 тысячи священнослужителей, из которых 60 архиереев, включая 47 епархиальных;

тысячи священнослужителей, из которых архиереев, включая епархиальных; 132 священников числятся в качестве капелланов в ВСУ (68), Нацгвардии (30) и пограничной службе (34);

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Международное признание

За два года после создания украинская поместная церковь заручилась поддержкой нескольких других церквей.

Первой из 15 в диптихе (списке автокефальных церквей, предстоятели которых перечисляются в традиционном порядке чести) стала Константинопольская церковь, что логично, поскольку именно ее глава подписал Томос.

Спустя десять месяцев после этого, последовать примеру Церкви-Матери решил архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II, который возглавляет Греческую (Элладскую) православную церковь.

Через месяц, в ноябре 2019 года, Александрийская православная церковь стала третьей в этом списке. Она является одной из старейших, а в ее канонической юрисдикции которой находится весь африканский континент.

В 2020 году вокруг ПЦУ царило затишье. И лишь в октябре предстоятель Кипрской церкви Хризостом помянул предстоятеля Православной церкви Украины Эпифания. Месяц спустя Синод КПУ официально подтвердил решение признать украинскую церковь.

Следует отметить, что Русская православная церковь, которая яростнее всех выступает против украинской автокефалии, разорвала евхаристическое общение с всеми этими церквями, а их предстоятелей прекратили поминать его на литургиях.

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