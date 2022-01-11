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Подводим итоги 2021-го! ТОП-10 событий в области образования в Украине

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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11 января, 14:05
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В Украине назвали главные достижения страны в области образования – что туда вошло
Какие достижение в образовании в 2021 году
Какие достижение в образовании в 2021 году / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2021 году в Украине провели самый масштабный урок, начали строить Президентский университет, ввели программу для обучения властей, а также создали всеукраинскую площадку для изучения украинского языка.

Итоги 2021 года в области образования подвела Ассоциация инновационного и цифрового образования.

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1. Норматив года

19 февраля Минобразования утвердило Типовую образовательную программу для 5-9 классов заведений общего среднего образования. На ее основе школы смогли создавать собственную образовательную модульную программу.

С 1 сентября 2022 года школьники, которые перейдут в 5 класс, будут учиться по новой схеме – так предусматривает реформа Новой украинской школы (НУШ).

2. Премьера года

С 30 апреля впервые заработала Платформа дистанционного обучения Верховной Рады. Она стала основой системного обучения сотрудников Аппарата и Комитетов ВРУ, нардепов и их помощников.

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Такие же проекты успешно работают в парламентах ведущих стран мира, что значительно улучшает их работу.

3. Строительство года

В Украине началось строительство Президентского университета. Поручение 31 мая подписал президент Владимир Зеленский.

Предполагается, что в университете будут готовить профессионалов наивысшего уровня по таким направлениям:

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  • информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;
  • нанотехнологии;
  • аэрокосмические технологии;
  • новейшие энергетические технологии;
  • биотехнологии и науки о здоровье;
  • глобализация и международные коммуникации.

4. Проект года

Из-за того, что более 50% украинцев работают не по специальности, в стране начали Всеукраинский проект по профориентации и построению карьеры "Выбери профессию своей мечты". Он стартовал 11 августа.

Каждый старшеклассник сможет сформировать свой "Паспорт Способностей", чтобы сознательно выбрать профессию. Как итог, в Украине запустился эффективный "социальный лифт", соединяющий учебные заведения и работодателей. Он станет основой для кадрового резерва Украины и реформы старшей профильной школы.

5. Возможность года

20 августа Минкульт презентовал Национальную эко-систему изучения и тестирования по украинскому языку "Моя мова". Это платформа-агрегатор из всех украинских проектов по изучению украинского языка:

  • мультимедийного курса "Современный украинский язык" в международном формате SCORM;
  • платформы по обучению украинскому языку для иностранцев и украинской диаспоры "Speak Ukraine".

Также там ввели тестирование уровня владения украинского языка, тесты уже прошли более 50 000 человек.

6. Событие года

Более 500 тыс. школьников стали участниками первого Всеукраинского онлайн-урока по профориентации. На уроке украинские звезды делились своими историями успеха: Евгений Клопотенко, входящий в топ-50 поваров мира и единственный Олимпийский Чемпион в Токио от Украины – Жан Беленюк.

Данное событие вошло в Национальную Книгу Рекордов, как самый массовый урок в Украине.

7. Цифровизация года

Более 1 млн украинцев уже зарегистрировались на обучение в рамках проекта по развитию цифровой грамотности "Дия. Цифровое образование".

Проект работает с 2020 года и через три года планирует научить цифровой грамотности 6 млн украинцев.

8. Прорыв года

3 ноября Украина первой в мире получила от США лицензию на проведение Национальной олимпиады гениев Genius Olympiad Ukraine. Контракт подписала Малая Академия наук Украины в Вашингтоне.

Genius Olympiad – это крупнейший международный конкурс научных проектов по охране окружающей среды и экологии. Ежегодно в ней принимают более 1000 школьников из более чем 80 стран мира.

9. Потеря года

27 ноября в возрасте 48 лет ушла из жизни замминистра образования Любомира Мандзий. На должности она работала с сентября 2019 года. А с 25 марта по 25 июня 2020 года исполняла обязанности Министра образования и науки, в том числе, в самый тяжелый период жесткого локдауна.

10. Привычка года

15 декабря Жена Президента Украины Елена Зеленская и глава Минобразования Сергей Шкарлет презентовали Платформу о здоровом питании в школах "Знаїмо".

Цель кампании – больше, чем сменить школьное меню на полезное и здоровое. Задание-максимум – изменить пищевые привычки украинских семей. На платформе собрана полная информация для директоров школ и учителей о реформе школьного питания, а также много полезной информации для учеников и родителей.

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