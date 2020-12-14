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Транспортный коллапс и обмелевшее Азовское море: как Украина справляется с ледяной непогодой

14 декабря, 23:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Улицы городов превратились в сплошной каток

В Украине продолжает бушевать ледяная непогода, что создает большие проблемы. В Сумах и Полтаве из-за обледенения дорог возник транспортный коллапс, на Харьковщине – сплошной каток, а Азовское море обмелело.

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Как удается бороться с зимними капризами в разных регионах Украины, выясняли журналисты новостей "Сегодня" на канале "Украина 24".

Сумы

Ледяной дождь, который идет со вчерашнего дня, превратил Сумы в каток. Машины влетают в кювет, а пешеходам приходится держаться за заборы и деревья, чтобы добраться до остановок общественного транспорта. Но и там людей ждет разочарование – из-за обледенения проводов на маршруты не вышло большинство троллейбусов.

"Да что по дворам, вон троллейбус – стою полтора часа – нет. А что там про дворы говорить. Даже по улицам насыпано, разбито. А что дворы", – делится местный житель.

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Коммунальщики делают все возможное, но ледяной дождь слишком сильный.

"Стараемся расчищать, выезжают наши электротехнические службы, пытаются очистить троллею, чтобы вывезти пассажиров и хотя бы частично запустить транспорт", – рассказывает пресс-секретарь коммунального транспортного предприятия Ирина Крячко.

Полтава

Гололед почти парализовал и транспорт на Полтавщине. В городе – пробки. Восемьдесят процентов рейсов на автовокзале отменили.

"Ледяной дождь полностью заковал лобовое стекло", – жалуется местная жительница.

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Мариуполь

В Мариуполе сильный ветер заставил отступить Азовское море. Там, где еще вчера была вода, теперь по высохшему дну гуляют чайки. Однако местные чиновники успокаивают: это обычное сезонное явление, и когда ветер утихнет – море вернется к берегам.

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"А здесь, естественно, вода уходит от берега. Это вполне такое природное явление, потому что восточный ветер очень сильный", – рассказывает председатель Левобережной районной администрации Мариуполя Виктор Очеретин.

Харьков

Соцсети удивила фотография из Харьковской области, где коммунальщики с трактора посыпают песком дороги детской лопаткой.

Кроме того, местные решили не унывать из-за заледенелых дворов и водоемов и обустраивают импровизованные катка или превращают парапеты в парках в веселые горки.

Кроме того, в Харькове в связи с обледенением контактных проводов приостановлено движение троллейбусов на нескольких маршрутах, есть большая вероятность остановки некоторых трамвайных маршрутов, сообщил директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в Facebook

"Из-за непрекращающегося дождя транспортники именно сейчас не могут прочистить контактные сети. Обещают сделать это ночью, но необходимо прекращение осадков", – написал он.

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Завтра погода существенно не изменится, говорят в Гидромецентре. Ледяные дожди и гололед ожидаются в большинстве областей Украины, кроме западных регионов.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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