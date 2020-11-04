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Туман и дожди: синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 ноября

4 ноября, 14:47

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Видимость на дорогах снизится до 50 метров

В Украину пришел антициклон – 6, 7 и 8 ноября дождей в стране не будет. Однако завтра, 5 ноября, осадки возможны в западных и северных областях.

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Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем Telegram-канале.

Диденко предупредила об ухудшении видимости на дорогах.

"Туманов хватит всем, водители – осторожно! Видимость будет ухудшаться до 200-400 метров, а в низинах и до 50-100 метров. Температура воздуха 5 ноября в западных и северных областях будет низкой, днем ​​6-11 градусов", – написала синоптик.

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Также Диденко уточнила, что в центральной части ожидается 8-12 градусов, на востоке – 10-14 градусов, а в южных областях – 12-15 градусов тепла.

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В Киеве 5 ноября атмосферный фронт принесет дождливую пасмурную погоду. В течение дня температура воздуха составит около 9 градусов.

"В пятницу, субботу и воскресенье в Украине антициклон прогонит всех дождевых мышей, атмосферный фронт растворится и уйдет дальше, осадков не будет", – подчеркнула она.

Напомним, недавно популярный украинский курорт засыпало снегом.

Также мы писали, какой будет погода в Украине в ноябре.

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