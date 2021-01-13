Українська
$ 28,05
34,08
  1. Последние новости Украины

Тупицкий вернулся в Украину. У главы КСУ новый загар и много пакетов Duty Free (фото)

13 января, 23:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Тупицкий спокойно покинул аэропорт через паркинг

Вечером в среду, 13 января, в Украину из отпуска вернулся глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, которого президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности.

Реклама

По прибытию из Дубая Тупицкий спокойно покинул аэропорт через паркинг, выйдя со второго этажа.

Представители СМИ ждали Тупицкого на первом этаже, где, как ранее сообщалось, ему должны были вручить подозрение.

К слову, как видно на фото, глава КСУ вернулся домой с пакетами Duty Free.

Реклама

В тренде
Семье погибшего врача "с билбордов" выплатят компенсацию

Напомним, главе Конституционного суда Александру Тупицкому отдых в Дубае обошелся в 242 тысячи гривен за неделю, а не 300 тысяч в сутки за виллу, как об этом ходили слухи.

Как сообщали новости "Сегодня", активист нашел главу КСУ в Эмиратах и подкинул ему "материальную помощь" на отдых в Дубае.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

КСУ Дубай тупицкий
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Так сроки локдауна будут менять? Степанов дал четкий ответ
Так сроки локдауна будут менять? Степанов дал четкий ответУкраина
Траты в локдаун: на чем сэкономим, за что переплатим
Траты в локдаун: на чем сэкономим, за что переплатимЭкономика
Украину накроет снежный циклон: синоптик предупредила об ухудшении погоды
Украину накроет снежный циклон: синоптик предупредила об ухудшении погодыУкраина
Инвестируют и меняются: что будет с ценами на квартиры в этом году
Инвестируют и меняются: что будет с ценами на квартиры в этом годуНедвижимость
В России перевернулся автобус с украинцами, есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)
В России перевернулся автобус с украинцами, есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)Россия
Курс доллара пробил психологическую отметку на межбанке
Курс доллара пробил психологическую отметку на межбанкеФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять