Турция предложила провести встречу Путина и Зеленского в ближайшие дни

Министр обороны Турции рассказал о действиях этой страны для прекращения войны в Украине

Владимир Зеленский, Владимир Путин / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Турция надеется, что по предложению президента Реджепа Тайипа Эрдогана удастся провести встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар после "Заседания Консультативной группы по обороне и безопасности для Украины", которое состоялось на базе ПВО НАТО в Рамштайне в Германии, сообщает агентство Anadolu.

"У нас была позиция, которую мы выдвинули на уровне министров и нашего президента. В начале кризиса мы провели очень серьезные и всесторонние исследования, чтобы предотвратить войну и обеспечить прекращение огня. Наш президент много раз встречался с господином Путиным и господином Зеленским. Хотя есть некоторые трудности, мы надеемся, что с предложениями нашего президента, возможно, двум лидерам удастся собраться вместе в ближайшие дни", — сказал он.

Министр подчеркнул, что Турция продолжает вносить свой вклад, включая посредничество, во все, чтобы гуманитарная ситуация не ухудшалась, и прекращение огня было достигнуто как можно скорее.

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Встреча в Рамштайне

26 апреля на авиабазе НАТО в Германии прошел саммит 40 стран, на котором участники принимали важное решение – о поставках тяжелого вооружения Украине. Саммит проводил министр обороны США Ллойд Остин, который в Германию приехал непосредственно из Киева, после встречи с Зеленским.

Остин заявил что, если США, а также их союзники обеспечат Украину тяжелыми вооружениями, она сможет добиться успеха в войне с РФ.

После этой встречи для России появились очень плохие новости, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Одним из странных требований России в начале войны была "полная демилитаризация" Украины. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира имею очень плохие новости для России", – написал он.

Советник главы Офиса Зеленского добавил, что теперь объем, скорость, упрощенная логистика и расширенная номенклатура оружия для Украины существенно усиливается.

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