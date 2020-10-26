Турция заинтересована в достройке второго Ан-225 "Мрия"

Во время переговоров также шла речь о закупке транспортного самолета Ан-178

Во время визита украинской делегации в Турцию президент Реджеп Эрдоган выразил заинтересованность в возможности достройки украинского самолета Ан-225 "Мрия".

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Об этом заявил вице-премьер-министр Олег Уруский, передает "Интерфакс-Украина".

"Совсем экзотической для меня была ситуация, когда в этом визите мы затронули с президентом Турции вопрос достройки второй "Мрии": даже несмотря на ту сумму, сколько я сказал, это будет стоить, турецкая сторона сказала, что продолжим обсуждать", – отметил он.

По словам вице-премьера, вскоре ожидаются переговоры по этому вопросу. Также он отметил, что во время переговоров шла речь о закупке у Украины среднего транспортного самолета Ан-178.

Ан-225 "Мрия" – самый крупный и мощнейший в мире самолет. Его создали специалисты КБ "Антонов" в 80-х годах для транспортировки космического корабля "Буран". Самолет способен перевозить до 250 тонн груза.

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В апреле представители завода сообщили президенту Зеленскому, что на сегодня "в металле" есть второй самолет Ан-225, однако стоимость его достройки оценивается в 460 млн долларов.

Как сообщалось ранее, в ходе рабочего визита президента Владимира Зеленского в Турцию был подписан ряд двусторонних документов между странами, касающихся обороны.

Также напомним, что Киев будет развивать военно-морскую программу не только с Анкарой. Ранее Украина и Великобритания подписали Меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

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