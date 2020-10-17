Турецкую военную технику могут оборудовать украинскими двигателями

Украина и Турция обсудили возможность установки двигателей украинского производства на турецкие системы вооружения и военную технику.
Об это сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, во время визитов на турецкие оборонные предприятия представители Минобороны Украины обсудили перспективные двусторонние проекты между странами в области оборонной промышленности.
В том числе и возможности установки двигателей украинского производства на турецкие системы вооружения и военной техники.
Напомним, в ходе рабочего визита президента Владимира Зеленского в Турцию был подписан ряд двусторонних документов между странами, касающихся обороны.
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