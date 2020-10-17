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Турецкую военную технику могут оборудовать украинскими двигателями

17 октября, 17:50

Мария Журенко Мария Журенко

Украина и Турция выбрали оборонную промышленность как одно из первоочередных направлений для сотрудничества

Украина и Турция обсудили возможность установки двигателей украинского производства на турецкие системы вооружения и военную технику.

Об это сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, во время визитов на турецкие оборонные предприятия представители Минобороны Украины обсудили перспективные двусторонние проекты между странами в области оборонной промышленности.

В том числе и возможности установки двигателей украинского производства на турецкие системы вооружения и военной техники.

Напомним, в ходе рабочего визита президента Владимира Зеленского в Турцию был подписан ряд двусторонних документов между странами, касающихся обороны.

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Турция оборона Украина двигатели
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