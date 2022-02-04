Твит ВСУ под трек песни Уитни Хьюстон "взорвал" сеть

За сутки ролик набрал 4 710 лайков и более 100 тыс. просмотров

Украинский военнослужащий исполняет зажигательный танец под песню Уитни Хьюстон Queen of the Night. Коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины записали зажигательное видео, на котором боец исполнил танец под трек Уитни Хьюстон Queen of the Night.

Видео опубликовали в Twitter ВСУ.

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На кадрах видно, как украинский боец с оружием в руках выполняет активные движения среди заснеженного поля под трек знаменитой американской певицы. За сутки ролик набрал 4 710 лайков и более 100 тыс. просмотров.

В комментариях пользователи позитивно оценили такое выступление.

"В полном оборудовании так пластично двигаться... танцы со звездами завидуют и плачут!", "Красавелло!", "невозможно оторвать глаза!", "Сто раз посмотрела", "Вы крутые! Героям Слава!" – писали они.

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В ВСУ рассказали, как попасть в ряды территориальной обороны

В Украине продолжается процесс формирования Сил территориальной обороны. Желающие попасть в ряды теробороны могут обратиться в центры комплектования. Сейчас подробной инструкции о том, как попасть в ряды территориальной обороны, — нет. Однако, по словам командующего Сил территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина, этот вопрос вскоре разъяснят.

Он отметил, что желающие вступить в ряды территориальной обороны могут обращаться в районных и областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) по месту жительства. Там им предоставят разъяснения и помогут оформить необходимые документы.

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