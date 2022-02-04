Твит ВСУ под трек песни Уитни Хьюстон "взорвал" сеть

Вооруженные силы Украины записали зажигательное видео, на котором боец исполнил танец под трек Уитни Хьюстон Queen of the Night.
Видео опубликовали в Twitter ВСУ.
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На кадрах видно, как украинский боец с оружием в руках выполняет активные движения среди заснеженного поля под трек знаменитой американской певицы. За сутки ролик набрал 4 710 лайков и более 100 тыс. просмотров.
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В комментариях пользователи позитивно оценили такое выступление.
"В полном оборудовании так пластично двигаться... танцы со звездами завидуют и плачут!", "Красавелло!", "невозможно оторвать глаза!", "Сто раз посмотрела", "Вы крутые! Героям Слава!" – писали они.
February 2, 2022
В ВСУ рассказали, как попасть в ряды территориальной обороны
В Украине продолжается процесс формирования Сил территориальной обороны. Желающие попасть в ряды теробороны могут обратиться в центры комплектования. Сейчас подробной инструкции о том, как попасть в ряды территориальной обороны, — нет. Однако, по словам командующего Сил территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина, этот вопрос вскоре разъяснят.
Он отметил, что желающие вступить в ряды территориальной обороны могут обращаться в районных и областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) по месту жительства. Там им предоставят разъяснения и помогут оформить необходимые документы.
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