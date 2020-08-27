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В украинских аэропортах застряли тысячи хасидов (видео)

27 августа, 13:17

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

У людей нет еды и воды

В аэропорты Одессы, Киева и Запорожья начинают прилетать хасиды, которым не так давно ограничили правила въезда в Украину.

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Как сообщает PavlovskyNEWS, ссылаясь на собственный источник в Государственной пограничной службе, их всех пока не пускают на территорию Украины. Еды и воды у людей нет. Ожидается, что в ближайшие сутки в Украину прилетят еще тысячи хасидов.

На видео и фото видно, как некоторые прилетевшие хасиды спят прямо на полу.

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Видео: Telegram-канал/PavlovskyNEWS

Ранее мы сообщали, что Кабмин решил запретить все массовые мероприятия в Умани. Празднование еврейского религиозного праздника Рош ха-Шана в этом году может не состояться – впервые за много лет.

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Также напомним, 25 августа на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, где поднимался вопрос о продлении карантина до 1 ноября, было решено ограничить въезд в Украину паломников из Израиля.

Решение было принято по просьбе премьер-министра Израиля о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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граница хасиды Украина аэропорты поломники
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