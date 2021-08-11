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У Зеленского назвали ключевую тему на переговорах с Меркель в Киеве

Сергей Мартынец Сергей Мартынец редактор раздела Политика
11 августа, 17:05
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В Офисе президента рассказали, останется ли Меркель на Крымскую платформу, которая состоится 23 августа
Зеленский ждет Меркель в Киеве
Зеленский ждет Меркель в Киеве / Фото: AFP

Сделка по российскому газопроводу "Северный поток – 2" станет ключевой темой во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев 22 августа, которую она обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

По его словам, этот визит – это логическое продолжение контактов президента Украины в т.н. четырехугольнике Вашингтон-Брюссель-Берлин-Киев.

"Ангела Меркель и Владимир Зеленский будут говорить, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала на случай, если Россия после запуска "Северного потока – 2", попытается как-то злоупотреблять своим монопольным положением", – сказал Никифоров.

Также президент и канцлер будут говорить о ситуации на Донбассе и как реанимировать мирные переговоры. Будет поднят вопрос двухсторонних отношений: Германия наш ключевой партнер в Европе – и в политике, и в торговле, и в энергетике.

"Визит Меркель доказывает, что об Украине без Украины – ни слова, и без прямых переговоров с президентом Украины самые важные вопросы безопасности в Европе не решить", – подчеркнул спикер Банковой.

Никифоров добавил, что Меркель приглашают посетить "Крымскую платформу" 23 августа, но вот останется ли она – станет известно в ближайшее время.

Меркель в Украине

  • На следующий день после визита, 23 августа, стартует первый саммит "Крымской платформы". Пока не известно, будет ли на нем представлять Германию именно Меркель и примет ли она участие в праздновании Дня Независимости 24 августа.
  • Одним из главных вопросов встречи может стать российский газопровод "Северный поток – 2", за который "так боролась" Германия. У Зеленского будет шанс очередной раз попытаться убедить немцев в нецелесообразности запуска этого газопровода.
  • А самой Меркель в должности канцлера ФРГ осталось недолго – в конце сентября пройдут парламентские выборы в Германии и будет избран новый канцлер.
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Напомним, 11 июля Владимир Зеленский побывал в Германии с двухдневным рабочим визитом. Украинский лидер встретился с главой Христианско-демократического союза Армином Лашетом, 12 июля провел переговоры с федеральным президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель. Читайте подробней, чем завершились переговоры Зеленского и Меркель.

В то же время канцлер ФРГ обнадежила Зеленского – "Северный поток – 2" не станет заменой Украине.

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