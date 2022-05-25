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Убежище для детей за границей: как принимают самых меньших эвакуированных украинцев

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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25 мая, 18:21
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Украинских детей эвакуируют в другие страны и расселяют в европейских убежищах
Украинские организации проверили условия проживания эвакуированных детей за границей
Украинские организации проверили условия проживания эвакуированных детей за границей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Недавно советник-уполномоченный президента по правам ребенка Дарья Герасимчук побывала за границей и оценила условия проживания эвакуированных детей-сирот.

Как рассказала Герасимчук в интервью Фонду Рината Ахметова, больше всего маленьких украинцев расселяют в Польше, Германии и Италии.

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Часть детей вывезли в Австрию, Турцию, Чехию, Испанию, Нидерланды, Румынию и Швейцарию. Страны принимали организованные группы детей.

"Все украинские дети, с которыми мы общались во время мониторингового визита, говорили о том, что они хотят домой", – рассказала советник.

Куда вывозят украинских детей
Куда вывозят украинских детей / Фото: Фонд Рината Ахметова

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Вызовы перед координаторами

Координационные группы столкнулись с большим количеством вызовов по вопросам беженцев, особенно детей. В первую очередь это масштабная миграция людей, которым нужно предоставить убежище и проблема принимающей стороны в том, чтобы обеспечить их этим убежищем.

"Одно дело, когда люди бегут из страны и пытаются ассимилироваться и остаться жить там, куда приехали. И совсем другое – обеспечение временного проживания", – подчеркнула Герасимчук.

По ее словам, особое внимание следует уделить психологическому состоянию детей, травмированных войной. Они каждый день ждут информации о том, что наконец-то могут вернуться.

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Есть и законодательные нюансы, поскольку в Украине ребенок может путешествовать самостоятельно с 16 лет, а за рубежом подростков считают ребенком без сопровождения. Так что им нужно назначить временного опекуна, чего не предусмотрено в украинском законодательстве.

Количество эвакуированных детей из Украины
Количество эвакуированных детей из Украины / Фото: Фонд Рината Ахметова

Зарубежные примеры

Сотрудничество с организациями в других странах помогает и приобретать новые знания. Хорошим примером является социальный хаб в польской Стальной Воле, где размещают всех детей без родительского сопровождения.

В Польше и других странах Европы есть семейный суд, специализирующийся на быстром назначении временного опекуна и устройстве ребенка. По словам Дарьи Герасимчук, было бы неплохо ввести такой институт в Украине.

Среди интересных инициатив в Польше – наличие детского омбудсмена с офисом на более 80 работников. Он имеет полномочия выступать на стороне ребенка в судебных делах, действует и горячая линия, где можно получить полезную информацию. С начала войны эти услуги предоставляются и на украинском языке по номеру: 800-12-12-12.

По результатам мониторинговых визитов уже был создан план действий, предусматривающий введение ряда изменений в Украине. Это позволит как можно скорее вернуть как детей, так и взрослых домой, когда закончится война.

Помощь во время войны

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, какие актуальные виды помощи действуют в Украине для переселенцев. Это как денежна поддержка от государства, так и финансирование от международных организаций.

В частности, украинцы могут получить ежемесячное пособие от правительства. Для детей и людей с инвалидностью сумма пособия составляет 3000 грн/мес., а для остальных – 2000 грн/мес.

Международные гуманитарные организации поддерживают украинцев из самых уязвимых социальных категорий. С недавних пор на денежную помощь могут рассчитывать люди, эвакуированные из зон активных боевых действий и проживающие на временно оккупированных или деоккупированных территориях. Размер выплат составляет 2200-2500 грн на человека.

Почти миллион украинцев получит разовую помощь от государства в июне – это ежегодная поддержка ветеранов. От 612 грн могут получить люди со статусом ветеранов войны, узников концлагерей и гетто, а до 4421 грн предусмотрено для инвалидов войны 1 группы и людей, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Ранее "Сегодня" писали, что Болгария запускает новую программу для украинских беженцев. В то же время в ООН пугают нищетой из-за войны в Украине.

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