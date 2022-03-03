Угроза ракетного удара! В ряде городов звучит сирена – список

Жителям минимум 13 областей надо срочно пройти в укрытия из-за воздушной тревоги – в столице уже начались взрывы

Власти города снова предупреждают об опасности с воздуха / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине как минимум в 13 областях объявили воздушную тревогу, местных жителей просят немедленно пройти в укрытие. В Сети пишут, что есть угроза ракетного удара по украинским городам.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Где звучит сирена:

Киев и Киевская область;

Житомир;

Хмельницкий;

Львов;

Каменец-Подольский;

Ивано-Франковск;

Волынская область;

Чернигов;

Черновцы;

Черкасская область;

Николаев;

Одесса;

Запорожье;

Лубны.

Напомним, для жителей Киева создали онлайн карту укрытий. Каждый украинец может найти бомбоубежище возле своего дома и эвакуироваться туда в случае опасности.

Ситуация в Украине 3 марта