Угроза ракетного удара! В ряде городов звучит сирена – список

В Украине как минимум в 13 областях объявили воздушную тревогу, местных жителей просят немедленно пройти в укрытие. В Сети пишут, что есть угроза ракетного удара по украинским городам.
Об этом сообщает "Сегодня".
Где звучит сирена:
- Киев и Киевская область;
- Житомир;
- Хмельницкий;
- Львов;
- Каменец-Подольский;
- Ивано-Франковск;
- Волынская область;
- Чернигов;
- Черновцы;
- Черкасская область;
- Николаев;
- Одесса;
- Запорожье;
- Лубны.
Напомним, для жителей Киева создали онлайн карту укрытий. Каждый украинец может найти бомбоубежище возле своего дома и эвакуироваться туда в случае опасности.
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