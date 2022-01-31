Угроза вторжения в Украину. Может ли давление западных лидеров повлиять на Россию

США и Великобритания существенно увеличивают поставки вооружения в Украину на фоне угрозы вторжения РФ в Украину

Украинские военные должны быть готовы к любому сценарию по поводу возможной войны с Россией

Президент США Джо Байден и британский премьер Борис Джонсон на днях заявили – в ближайшее время планируют перебросить часть войск в Восточную Европу. Мощный удар против кремлевских бизнес-элит анонсировал МИД Великобритании. Будут конфисковывать их имущество и активы.

Журналистка "Сегодня" Наталья Кравченко разобрала, способно ли давление Запада вынудить Россию отойти от Украины.

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27 января к российскому МИДу подъехал черный "Шевроле" американского посла. Джон Салливан лично привез Сергею Лаврову письменный ответ на ультиматум, обнародованный Кремлем 15 декабря. В здании Салливан провел полчаса – слишком много для простой передачи почты, но достаточно, чтобы передать что-то на словах.

И в НАТО, и в Госдепе уверяли – никакой сдачи позиций не будет, но к диалогу с Россией готовы.

"Мы очень усердно работаем, предлагая как дипломатический путь, так и путь обороны и сдерживания. Совершенно очевидно, что агрессия для Путина будет иметь серьезные последствия. Поэтому выбор за ним", – сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ответ от НАТО министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге назвал хамским, от Вашингтона более-менее сознательным, но все равно был недоволен.

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"По главному вопросу реакции положительной в этом документе нет. А главным вопросом, напомню, есть наша четкая позиция по недопустимости расширения НАТО на Восток", – сказал Лавров.

Американцы текст на широкую общественность просили не выносить. Лавров пообещал, но это не точно.

"Он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной, поэтому у меня нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он утечет", – сказал Лавров.

Ну, конечно, что это не они (Россия – ред.) организуют утечку. С 2014 года только и слышно, что их нигде нет и они ни в чем не виноваты.

Боевые машины РФ на украинской границе

В ночь на 24 января к украинским границам Россия стягивала боевые машины десанта. Видео обнародовали исследователи СІТ. Они же выяснили, что поезд шел из Ивановской области, где дислоцируется 217-й гвардейский парашютно-десантный полк. Несколько недель назад он участвовал во введении войск ОДКБ в Казахстан. А затем было обнародовано официальное видео минобороны Федерации. Под видом совместных учений в Беларусь прибыл зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С".

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Из анафемы нервно вылез президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы просто хотим защитить нашу южную границу. Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать войска", – сказал Лукашенко.

Вероятные сценарии развития событий

До 20 февраля вдоль границы, которой у нас с Беларусью более тысячи километров, будут отрабатываться отражения внешних угроз. И сейчас получила распространение версия, что именно там Кремль и готовит провокацию. Налепить на российских десантников белорусские шевроны – дело нескольких часов. А дальше Путин пойдет спасать Украину окончательно проглатывая и Беларусь.

Выглядит апокалиптически, но в условиях гибридной войны любой сценарий возможен, как и то, что все сценарии могут реализовываться одновременно.

Россия на море

Не уймется Россия и на море. Из аннексированного Крыма на учебу вывели 20 кораблей Черноморского флота. Экипажам поставлена ​​задача отрабатывать безопасное маневрирование в районах с интенсивным судоходством. В каких именно районах – не уточняется.

Ну, а нам свое делать. На Яворовском полигоне, несмотря на ужасную погоду, прекрасно отработали предоставленные Британией "НЛОУ" – гранатометы с самонаведением. Осваивать новейшее оружие англичане украинцев научили всего за 4 дня. Мишенью были – макеты боевой машины пехоты. Стрелять из "НЛОУ" можно из окна, из окопа, из бронетранспортера.

Новый пакет помощи от США

Между тем, в США заявили о новом пакете военной помощи Украине. Что именно в нем будет – не говорят, но до того звучали предположения, что Украине предоставят вертолеты Ми-17.

Только за эту неделю в "Борисполе" сели 4 борта с военной помощью от США. В частности, привезли боеприпасы и противотанковые ракетные комплексы Джавелин.

Санкции против Путина

Ну а в Белом Доме наконец-то заговорили о персональных санкциях. Президент США Джо Байден заявил, что будет рассматривать возможность введения персональных санкций против президента Российской Федерации Владимира Путина. Может, лично Путину и не страшно, потому что, как уверяет его спикер Дмитрий Песков, Владимир Владимирович живет только на президентскую зарплату и скромные доходы размещает исключительно в российских банках. А его миллиардное состояние и дворцы – выдумки коварных врагов. А вот окружение Путина точно напряглось.

Разрыв отношений России с Западом

По некоторым признакам Кремль, поняв, что проигрывает в противостоянии с НАТО и Вашингтоном, принялся активно выстраивать собственную зону влияния по линии Москва-Берлин-Пекин. Только представьте – немецкие технологии, российское сырье, китайский рынок. Новый монстр на мировой карте почти готов.

"Путин сейчас едет на Олимпиаду в Китай и по некоторой инсайдерской информации везет туда большой стратегический договор на подпись Си Цзиньпину. Конфронтация, я думаю, была начата, чтобы поломать сделку Москва-Берлин-Пекин и ее существование ставит полностью под вопрос существование вот этого тройственного Союза", – сказал военный эксперт Олег Жданов.

Но китайцы играют в долгое время и хорошо знают цену российской элите и где она сохраняет состояние. Поэтому якобы Пекин и требует от Москвы полного разрыва отношений с Западом.

"Путин не вечный. Он когда -то уйдет. И чтобы с уходом Путина элита опять не метнулась на Запад, надо сжечь все мосты. Поэтому Россия тоже идет на конфронтацию и война с Украиной может стать таким сигналом к полному разрыву дипломатических, экономических и торговых отношений", – сказал Олег Жданов.

Нагнетание обстановки

Ну а в мировых СМИ разворачивается скандал из-за якобы недоразумений между Киевом и Вашингтоном. После телефонного разговора американского и украинского президентов 27 января в западной прессе появились намеки, что Банковая сознательно уменьшает риски вторжения. Уже 28 января на пресс-конференции для иностранных журналистов президент Украины Владимир Зеленский уверял, что разногласий с Байденом нет, все риски хорошо отдают себе отчет, но просит только не нагнетать, чтобы не обвалить рынок.

Паника лидеров государств

Из-за всех этих сигналов, что завтра война, сигналы пошли даже от серьезных лидеров государств, они уже откровенно, даже не на дипломатическом языке, говорят, что завтра война и это паника, это паника на рынках, паника в финансовом секторе.

Не панику, а волну возмущения едва не спровоцировала встреча советников в Нормандском формате. Дело в том, что раньше официальных сообщений появилась информация, что Киев якобы согласился на прямые переговоры с главарями самопровозглашенных образований. Тем самым выводя Россию за пределы конфликта. Быстро выяснилось, что это был фейк.

"Интересно, что его слили или обнародовали через немецкое пресс-агентство. Или это сделали россияне через какой-то вброс, или это было сделано в интересах собственно самой Германии и Германия, возможно, тоже включилась в эту информационную войну", – сказал политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

Договоренность между РФ И США

О том, что между Россией и Вашингтоном возникла какая-то договоренность о минских соглашениях, было известно еще с июня прошлого года, когда в Женеве встречались Байден и Путин. Они об этом сказали. Но умолчали, о чем конкретно договорились.

Сейчас из наглого поведения Кремля следует, что якобы у них чуть ли не карт-бланш на воплощение прихотей о прямых переговорах Украины с самопровозглашенными "ЛДНР", а затем и изменения в Конституцию, и выборы. Но они уже восемь лет этого хотят.

"В самой Украине, гражданским обществом прежде всего не будет воспринято как приемлемое. Это может спровоцировать с очень высокой вероятностью серьезную внутриполитическую дестабилизацию, что в свою очередь и является целью России и их переговоров. Не достижение договоренностей или исполнение договоренностей, а доведение Украины до такого состояния, когда у нее возникнет новый внутренний конфликт", – сказал Горбач.

Новая встреча в Берлине

Пока после 8-часовой встречи в Париже есть договоренность о новой встрече в Берлине через две недели.

А вот с переносом заседаний трехсторонней контактной группы из Минска в Стамбул сейчас не сложилось. Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе активно включился в игру и через своих советников передал в ОБСЕ приглашение сделать переговорную площадку в Турции.

Понятно же, что к Лукашенку больше не поедет ни один человек в здравом уме. Но оказалось, что и в Стамбул пустят не всех. У представителей ОРДЛО, которых в качестве присутствующих допускают на заседание ТКГ, кроме паспортов самопровозглашенных образований других нет. Ну а в международном праве, к счастью, нет нормы признавать липовые документы.

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