Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 💪 Усик vs Джошуа: битва года ❌ Отставка Разумкова
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Украина 24" запускает эксклюзивную программу "Підсумки місяця з доктором Комаровським"

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
24 сентября, 11:58
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Уже в эту субботу на главном информационном канале – "Украина 24"
Проект будет выходить в последнюю субботу каждого месяца в 19.00
Проект будет выходить в последнюю субботу каждого месяца в 19.00

Евгений Комаровский в осеннем информационном сезоне усилит команду канала "Украина 24" и станет главным экспертом новой программы "Підсумки місяця з доктором Комаровським". Премьера проекта состоится уже в эту субботу в 19.00.

В программе "Підсумки місяця з доктором Комаровським" врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и блогер будет реагировать не только на темы, касающиеся здоровья, но и на важные новости, которые задели его за живое.

Реклама

Как главный эксперт программы, Евгений Комаровский ежемесячно будет подводить итоги и анализировать, почему происходят те или иные резонансные события, и насколько здоровое современное общество.

Ведущим премьерного выпуска станет Василий Голованов. Эксклюзивный проект будет выходить в последнюю субботу каждого месяца в 19.00.

"Имя доктора Комаровского известно, наверное, каждому украинцу. К его экспертному мнению прислушиваются миллионы. И нам, как каналу номер один в Украине, также важен его взгляд на все, что происходит.

Поэтому в программе "Підсумки місяця з доктором Комаровським" он будет говорить не только о здоровье людей, как мы привыкли, но и о здоровом обществе в целом. А кто, как не врач может правильно поставить диагноз?", – главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

Не пропустите "Підсумки місяця з доктором Комаровським" уже в эту субботу на главном информационном канале – "Украина 24".

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

24 сентября 1991. Завершился визит председателя Верховной Рады Украины Леонида Кравчука в Канаду...

Погрузиться в тот день
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.53

Евро (€)

31.08

Российский рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Украине
7 866 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять