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Украина через пару часов закроет границу: кому из иностранцев позволят въезд

27 августа, 21:23

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Кабмин выделил полтора десятка категорий лиц, имеющих право въезда

На внеочередном заседании Кабмина было принято решение запретить въезд иностранцам в Украину уже буквально через несколько часов – с 00:00 28 августа. Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщает на своей странице в Facebook.

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Он напомнил, что требование не распространяется на лиц, которые:

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  • являются родственниками первой линии;
  • имеют разрешение на работу в Украине;
  • следуют через территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
  • прибывают в Украину с целью учебы;
  • проходят военную службу на территории Украины;
  • постоянно или временно проживают на территории Украины;
  • признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;
  • являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;
  • являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также сопровождающими их лицами, въезжают в Украину по приглашению президента, Верховной Рады, Кабмина, Офиса президента, МИДа;
  • являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
  • являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины или прибывают по приглашению Минобороны;
  • являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них;
  • прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц;
  • являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
  • являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации
  • прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Напомним, Кабмин принял решение продлить карантин до 1 ноября.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин въезд коронавирус Кабинет министров въезд в Украину запреты

Источник: Сегодня

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