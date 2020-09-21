Украина начала военные учения в Черном море (фото, видео)

Украина начала стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020". Корабельная группа Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины уже приступила к практическому выполнению задач в Черном море.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, экипажи кораблей пополнили необходимые запасы и отработали задачи по подготовке к бою и походу.
"Выдвигаясь в район выполнения задач, тактическая группа прошла по судоходному каналу Бугско-Днепровского лимана, после чего выполнила элементы совместного маневрирования в море", – отметили в ведомстве.
Кроме того, в темное время суток, военные моряки с помощью корабельного оборудования осуществили спуск на воду и подъем скоростных моторных лодок, а также сближение и швартовку кораблей группы друг к другу.
"Все мероприятия на море проводятся в тесном взаимодействии с участниками других компонентов учений и под четким руководством органов управления стратегического и оперативного уровней", – отметили в Минобороны.
Ранее мы сообщали, что в Украине стартовали самые масштабные в 2020 году военные учения "Rapid Trident-2020".
Также напомним, на границе Украины начались российские учения "Кавказ 2020".
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