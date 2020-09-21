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Украина начала военные учения в Черном море (фото, видео)

21 сентября, 15:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Экипажи кораблей уже отработали задачи по подготовке к бою

Украина начала стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020". Корабельная группа Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины уже приступила к практическому выполнению задач в Черном море.

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Как сообщили в пресс-службе Минобороны, экипажи кораблей пополнили необходимые запасы и отработали задачи по подготовке к бою и походу.

"Выдвигаясь в район выполнения задач, тактическая группа прошла по судоходному каналу Бугско-Днепровского лимана, после чего выполнила элементы совместного маневрирования в море", – отметили в ведомстве.

Кроме того, в темное время суток, военные моряки с помощью корабельного оборудования осуществили спуск на воду и подъем скоростных моторных лодок, а также сближение и швартовку кораблей группы друг к другу.

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"Все мероприятия на море проводятся в тесном взаимодействии с участниками других компонентов учений и под четким руководством органов управления стратегического и оперативного уровней", – отметили в Минобороны.

Видео: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Ранее мы сообщали, что в Украине стартовали самые масштабные в 2020 году военные учения "Rapid Trident-2020".

Также напомним, на границе Украины начались российские учения "Кавказ 2020".

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