Украина объединяет США, а нашу Раду коронавирус объединяет: самое главное из нового видеоблога Зеленского

В этом ролике президент рассказал о своем самочувствии

Президент Владимир Зеленский записал новое видео из больницы "Феофания", где он проходит лечение от коронавируса. В этом ролике президент рассказал о своем самочувствии, карантине выходного дня и невмешательстве Украины в выборы в США.

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Сайт "Сегодня" собрал самое главное, о чем говорил глава государства:

Владимир Зеленский заявил, что находится на лечении в больнице "Феофания" на общих условиях, как и другие пациенты, развеяв миф, что его лечение обходится 1 млн грн в день;

Карантин выходного дня – это всего шесть дней, три уикэнда;

Владимир Зеленский раскритиковал решение некоторых мэров городов бойкотировать введенный правительством карантин выходного дня. По словам Зеленского, идя на такие решения, мэры городов думают о количестве голосов во втором туре, а не об уровне заболеваемости коронавирусом;

"Если продолжать на местах "играть в добрых полицейских" и не выполнять решения правительства, отрицать коронавирус и необходимость ограничительных мер, то проиграет вся страна, а не отдельные мэры", – подчеркнул он.

карантин выходного дня – это шанс избежать локдауна;

"Карантин выходного дня – это шанс избежать полного закрытия. Если у нас есть такой шанс – мы должны им воспользоваться. Фактически речь идет о 6 нерабочих днях", – сказал он.

Украина к выборам США не имеет отношения. По его словам некоторые лица пытались втянуть но Украина достойна прошла испытание и сохранила двухпалатную поддержку США;

"Нас пытались втянуть во внутренние дела другого государства. Некоторые, внутри страны, мечтали, чтобы мы допустили ошибку. Но Украина достойно прошла этот путь и, несмотря ни на что, сохранила неизменную, двухпалатную поддержку США", – сказал он.

Глава государства анонсировал возможные кадровые перестановки и решение проблемы с КСУ;

"В этом году у парламента еще много работы. Это и решение проблемы с Конституционным Судом, и принятие бюджета во втором чтении, и возможные кадровые перестановки. Многие важные законы, которые мы обещали в своей программе. А потому никакие вирусы не должны помешать нам, и вам (депутатам – ред) это сделать".

Напомним, 12 ноября президент записал первое видеообращение. Зеленский заявил, что украинские телеканалы не показывают хорошие новости, и поэтому он будет "сам рассказывать вам о событиях рабочего дня".

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