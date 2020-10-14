Украина получила ноту из-за указа Зеленского о программистах из Беларуси

В дипмиссии назвали решение "недружественным и дискриминационным шагом украинской стороны"

Министерство иностранных дел Беларуси вручило ноту протеста украинскому послу Игорю Кизиме. Причиной этому стал указ президента Владимира Зеленского о продлении срока пребывания белорусских IT-специалистов в Украине.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выданный украинским президентом указ в Минске назвали "недружественным и дискриминационным", а также граничащим с вмешательством во внутренние дела Беларуси. В белорусском МИД утверждают, что этот указ подрывает доверие в двусторонних отношениях.

Кроме того, в дипмиссии пригрозили Украине ответными мерами для защиты национальных интересов.

В тренде Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Испанией

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ, который вводит ряд льгот для программистов из Беларуси, которые решат переехать в Украину и работать на территории нашей страны.

Реклама

Отметим, что на фоне масштабных протестов в Беларуси в зоне риска оказалась одна из наиболее прогрессивных сфер бизнеса страны – IT-сектор, который обеспечивал до 10% ВВП страны. Но вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что Украина готова создать все условия для работы белорусских программистов в нашей стране.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что иностранным айтишникам стало проще переехать в Украину.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама