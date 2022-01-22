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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Украина поможет НАТО написать стратегию до 2030 года, а США озвучили пакет санкций против России – главные новости за ночь

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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22 января, 08:20
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Полезным для НАТО окажется опыт Украины в борьбе с гибридной агрессией, а новые американские санкции затронут Владимира Путина
НАТО начинает прямую подготовку Стратегической концепции, а американские санкции затронут и газопровод "Северный поток – 2"/Коллаж: "Сегодня"
НАТО начинает прямую подготовку Стратегической концепции, а американские санкции затронут и газопровод "Северный поток – 2"/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Британия хочет создать тройственный Союз с Польшей и Украиной

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной. Информацию об этом разместил Cовет по геостратегии Британии в своем Twitter. В опубликованном твите представлена геополитическая карта, на которой сформирована тройственная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом. В качестве враждебных территорий обозначены Российская Федерация и Беларусь.

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Британия развивает новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной. Коллаж "Сегодня"
Британия развивает новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной. Коллаж "Сегодня"

Украина поможет НАТО написать стратегию до 2030 года

Североатлантический альянс пригласил Украину вместе с другими партнерами присоединиться к формированию Стратегической концепции НАТО-2030. Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, комментируя итоги визита в Брюссель, сообщает сайт Кабмина.

Ольга Стефанишина рассказала об итогах поездки в Брюссель. Коллаж "Сегодня"
Ольга Стефанишина рассказала об итогах поездки в Брюссель. Коллаж "Сегодня"

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Генерал разведки выдал военный секрет Путина

Украина снова допускает ошибку, как и в 2014 году, когда власти не верили, что Россия начнет аннексию Крыма. Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (2016-2020) Василий Бурба.

"Я слушаю выступление президента, который говорит: "Наступления не будет. Наступление не предполагается" и у меня возникает подозрение... Президент ведь получает информацию не только от спецслужб других государств мира, НАТО, но и получает от нас. И она тождественна – она говорит о том, что есть планы, намерения врага напасть на наше государство", – рассказал он.

/ Фото: Коллаж: Сегодня

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США озвучили пакет санкций против России

Глава международного комитета Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс внес законопроект о санкциях против промышленности, экономики и руководства России. Проект закона о новых ограничениях внесен "на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета", сообщает пресс-служба Палаты представителей Конгресса США.

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