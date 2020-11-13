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Украина присоединилась к программе NASA по покорению Луны

13 ноября, 12:40

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Украина будет участвовать в инициированной Соединенными Штатами международной программе по мирному исследованию и использованию Луны, Марса и других космических тел.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного космического агентства.

Отмечается, что ГКА подписало договор, присоединившись к программе Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) "Артемида". Украина стала ее девятой страной-участницей, присоединившись к США, Австралии, Канаде, Италии, Люксембургу, Великобритании, ОАЭ и Японии.

Соглашение состоит из 10 основополагающих принципов:

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  • мирное исследование космических тел;
  • прозрачность деятельности;
  • максимальная совместимость систем, которые используют страны-участницы;
  • оказание экстренной помощи пострадавшим при реализации программы;
  • участие в Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство;
  • публичное обнародование полученной научной информации;
  • сохранение космического наследия;
  • добыча и использование космических ресурсов в соответствии с Договором по космосу;
  • предотвращение вредоносного вмешательства и поддержание принципа должного внимания;
  • безопасное захоронение космического мусора.

Председатель ГКА Владимир Усов отметил важность данного договора для Украины, потому что это позволит стране реализовать свои собственные проекты, а также поможет перезаключению рамочного соглашения со США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

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Стоит отметить, что Украина уже долгое время успешно сотрудничает с NASA – в прошлом месяце с космодрома в штате Вирджиния успешно запустили в космос ракету-носитель "Антарес" совместного американско-украинского производства.

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