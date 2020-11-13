Украина присоединилась к программе NASA по покорению Луны

Украина будет участвовать в инициированной Соединенными Штатами международной программе по мирному исследованию и использованию Луны, Марса и других космических тел.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного космического агентства.
Отмечается, что ГКА подписало договор, присоединившись к программе Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) "Артемида". Украина стала ее девятой страной-участницей, присоединившись к США, Австралии, Канаде, Италии, Люксембургу, Великобритании, ОАЭ и Японии.
Соглашение состоит из 10 основополагающих принципов:
- мирное исследование космических тел;
- прозрачность деятельности;
- максимальная совместимость систем, которые используют страны-участницы;
- оказание экстренной помощи пострадавшим при реализации программы;
- участие в Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство;
- публичное обнародование полученной научной информации;
- сохранение космического наследия;
- добыча и использование космических ресурсов в соответствии с Договором по космосу;
- предотвращение вредоносного вмешательства и поддержание принципа должного внимания;
- безопасное захоронение космического мусора.
Председатель ГКА Владимир Усов отметил важность данного договора для Украины, потому что это позволит стране реализовать свои собственные проекты, а также поможет перезаключению рамочного соглашения со США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.
Стоит отметить, что Украина уже долгое время успешно сотрудничает с NASA – в прошлом месяце с космодрома в штате Вирджиния успешно запустили в космос ракету-носитель "Антарес" совместного американско-украинского производства.
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