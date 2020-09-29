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Украина скорбит в 79-ю годовщину массовых расстрелов в Бабьем Яру (видео)

29 сентября, 10:52

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Жертвами казней стали 100 тысяч человек

Сегодня украинца почитают 79-ю годовщину трагедии Бабьего Яра – массовых расстрелов мирного населения нацистами в 1941-1943 годах в Киеве. Только за два дня – 29 и 30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр расстреляли почти 34 тысячи евреев. Всего жертвами террора стали около 100 тысяч человек. В основном это были евреи. Но вместе сними жертвами Бабьего Яра стали цыгане, советские военнопленные, украинские националисты, пациенты Киевской психиатрической больницы и узники Сырецкого лагеря.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в память о трагедии Бабьего Яра в Киеве предлагают переименовать станцию метро "Дорогожичи". С такой инициативой выступил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

А еще мы писали о том, что Израиль поддержал идею создания Мемориального центра жертвам Холокоста "Бабий Яр". Его собираются возвести в Киеве вместо заброшенного спорткомплекса на Дорогожичах, рядом с местом массовых расстрелов в годы Второй мировой войны.

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бабий яр евреи расстрелы

Источник: Сегодня

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