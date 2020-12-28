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Украина сможет хранить вакцину при -80: как решили проблему

28 декабря, 14:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Виктор Ляшко рассказал, что есть предприятия с подходящими холодильниками

Украина готова получить вакцину от коронавируса, поскольку может хранить ее в рекордно низкой температуре – минус 80 градусов. Именно такое требование у производителя. Минздрав уже договорился с украинскими фармацевтическими компаниями. Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Это не значит, что мы будем колоть вакцину, доставая ее с сухого льда, где температура -80. Нет. Это условия транспортировки", – сказал он.

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Ляшко отметил, что были оценены возможности предприятий, находящихся в подчинении Минздрава.

"Мы не могли хранить такую вакцину или лекарства при такой низкой температуре. Начали поиск, кто сможет. И нашли. В Украине есть фармацевтические компании, которые могут нам обеспечить логистику, хранение и транспортирование к пунктам вакцинации вакцину с температурой хранения в -80", – сказал главный санврач.

Как мы уже писали, международный эксперт в сфере охраны здоровья и эпидемиологии Михаил Фаворов в эфире телеканала "Украина 24" рассказывал, что вакцина компании Pfizer сделана с большими ограничениями. Для ее использования нужно все – от хранения до конечного потребителя – держать при -70. Он не уверен, что в Украине есть столько холодильников с такой температурой. Однако глава Минздрава Максим Степанов ранее опроверг слухи о неготовности Украины принять вакцину.

Тем временем мы узнавали, что известно на данный момент о вакцине AstraZeneca, которую может получить Украина уже в следующем году.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцина Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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