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Украина является отправной точкой для будущего западного мира — эксдиректор Госдепа США

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк Выпускающий редактор Сегодня
25 сентября, 16:25
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Кирон Скиннер считает, что Украина может стать лидером в Европе на пути к свободе
Кирон Скиннер обратилась к участникам первой молодежной встречи Киевского форума по безопасности "Запад-Восток, Север-Юг"
Кирон Скиннер обратилась к участникам первой молодежной встречи Киевского форума по безопасности "Запад-Восток, Север-Юг"

Украина является отправной точкой для будущего западного мира. Страна также может стать лидером в Европе на пути к свободе. Об этом заявила директор по политическому планированию Государственного Департамента США в 2018-19 годах Кирон Скиннер во время обращения к участникам первой молодежной встречи Киевского форума по безопасности "Запад-Восток, Север-Юг", основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Россия подрывает способность Украины быть суверенным, независимым государством, таким образом ваша страна является отправной точкой для будущего западного мира. Это означает, что США, НАТО и другие народы и нации, которые любят свободу, должны поддерживать Украину, — отметила Скиннер.

По ее словам, Украина должна быть единой, независимой, демократической и свободной от внешнего вмешательства. Кроме того, она высказалась за более глубокую интеграцию Украины с западными институтами и предоставление Украине большей оборонной помощи от США.

Таким образом Украина смогла бы стать лидером в Европе на этом пути к свободе. Мы знаем, что Украина может сыграть эту очень центральную роль, — подчеркнула Кирон Скиннер.

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Также дипломат добавила, что авторитаризм в мире начал рассматриваться как реальная политическая и экономическая альтернатива в государствах, которые уже были на пути к демократическому управлению.

Сегодня ощущается глобальный дефицит свободы, которого мало кто ожидал лишь несколько десятилетий назад, когда во всем мире происходили "цветные революции" и устанавливались демократические режимы, — подытожила Скиннер.

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