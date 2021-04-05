Українська
$ 27,96
32,84
  1. Последние новости Украины

Украинский "Диснейленд" от Михаила Поплавского

5 апреля, 11:35

Актуально

Михаил Поплавский открыл детское кафе на малой родине

Михаил Поплавский на малой родине открыл современное, креативное детское кафе "ПоплавОк". Торжественное открытие состоялось в городе Благовещенское Кировоградской области, об этом сообщил Михаил Поплавский на своей странице в Instagram.

"Для меня это счастливое мгновение порадовать своих земляков! В замечательной атмосфере провели день вместе с детворой! Я смотрю в будущее и хочу чтобы наши дети были счастливы в независимой Украине! Приглашаю посетить детское кафе "ПоплавОк" и приятно провести время со своей малышней! Дети объединят Украину! Это наше будущее, наш смысл жизни и счастье!"- отметил Михаил Поплавский

В день открытия кафе работало бесплатно, на праздник пришли более 500 детей города и района. В кафе "Поплавок" кроме любимых лакомств на детвору ждали приставки PlayStation 5 с самыми популярными играми, аэрохоккей и другие забавы.

Привлекательный интерьер с изображением героев сказок и мультфильмов, вкусные угощения, игры и развлечения в новом кафе понравились как детям так и их родителям. Счастливые дети от души повеселились!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дети кафе Михаил Поплавский
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки
Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинкиФаново
Скандал в морге на Харьковщине: покойников перепутали – подробности
Скандал в морге на Харьковщине: покойников перепутали – подробностиХарьков
Под предлогом нового фейка – спикер Госдумы РФ вздумал выгнать Украину из Совета Европы
Под предлогом нового фейка – спикер Госдумы РФ вздумал выгнать Украину из Совета ЕвропыРоссия
Курс гривни могут серьезно обвалить локдаун и обострение на Донбассе
Курс гривни могут серьезно обвалить локдаун и обострение на ДонбассеЭкономика
Похолодание и штормовой ветер: как изменится погода в Украине в ближайшие дни
Похолодание и штормовой ветер: как изменится погода в Украине в ближайшие дниУкраина
Вакцинация украинцев: в двух областях за сутки не сделали ни одной прививки
Вакцинация украинцев: в двух областях за сутки не сделали ни одной прививкиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять