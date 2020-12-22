Украину заденут два циклона – половину областей накроют снег и дожди

В среду особенно холодно будет на востоке страны, а вот на западе – почти весна

В Украину возвращаются дожди со снегом. Завтра, 23 декабря, в половину областей страны придет непогода в виде дождей и мокрого снега. При этом местами будет сильный ночной мороз, а на западе днем до +7.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в Украину идет смена воздушных масс. Атмосферные фронты циклонов "Грета-1" и "Грета-2" (карта) принесут уже завтра снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дождь (в зависимости от температуры).

Осадки наиболее вероятны в западных, северных областях, части юга и центра Украины (карта).

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На востоке, а также в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях и в Крыму осадков не будет – там еще хозяйничает антициклон.

На западе ожидается ​​3-7 градусов тепла, в восточных областях еще морозно, в течение дня 1-4 градуса ниже нуля. Ночью на востоке 5-9 мороза.

В большинстве областей Украины в течение дня среды потеплеет до +2.

В Киеве 23 декабря сначала ожидается снег, который позже будет переходить в мокрый снег и, возможно, дождь. Температура воздуха в столице ночью 1-4 градусов мороза, завтра днем ​​потеплеет до нуля.

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Новости "Сегодня" также писали о погоде на Рождество 7 января. Синоптики обещают небольшой мороз и снег.

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