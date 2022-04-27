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"Укрзализныця" показала поезд для раненых и сообщила о его первом рейсе (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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27 апреля, 00:27
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В течение последнего месяца медпоездами удалось перевезти более 300 гражданских пациентов и членов их семей из зон боевых действий
26 апреля поезд привез во Львов 25 пациентов разной степени тяжести/Фото: "Укрзализныця"/Руслан Литвин, коллаж: "Сегодня"
26 апреля поезд привез во Львов 25 пациентов разной степени тяжести/Фото: "Укрзализныця"/Руслан Литвин, коллаж: "Сегодня"

Специально обустроен 8-вагонный медицинский поезд "Укрзализныци" 26 апреля привез во Львов 25 пациентов разной степени тяжести в сопровождении бельгийских врачей и украинских волонтеров.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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Подробности

"Укрзализныця" ранее уже предоставила в распоряжение международной неправительственной организации "Врачи без границ" 4 переоборудованных вагона. В рамках совместного проекта с Минздравом Украины в течение последнего месяца медпоездами удалось перевезти более 300 гражданских пациентов и членов их семей из зон боевых действий.

Новый поезд представляет собой переоборудованный путевой госпиталь с отдельным вагоном интенсивной терапии, аппаратом УЗИ, дюжиной кислородных концентраторов, дефибрилляторами, кардиомониторинговой системой и инфузионными насосами.

"Транспортировка медицинскими вагонами позволяет спасти из-под линии огня наименее мобильных больных и раненых для дальнейшего специализированного лечения в Украине и за ее пределами", — говорит Александр Перцовский, руководитель пассажирского направления "Укрзализныци". — "Этот поезд был собран и оснащен буквально за три недели, а в целом уже 23 старых пассажирских вагона сейчас получили новую жизнь и назначение во время войны".

Координатор проекта медицинских поездов со стороны организации "Врачи без границы" (MSF) отметил, что сначала курсировал более короткий медицинский поезд, так как он срочно был нужен.

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"Мы начали с того, что максимально быстро запустили в эксплуатацию более короткий медицинский поезд, ведь потребность была неотложной", — говорит Мари Бертон, координатор проекта медицинских поездов со стороны MSF. — "Теперь мы переходим к большему и более технически совершенному медицинскому поезду. Это позволяет нам лучше помочь больницам на востоке с транспортировкой наиболее уязвимых пациентов, а затем сохранить им место для лечения новых раненых".

Рейсы медицинского поезда не разглашаются и продолжатся на регулярной основе.

"Укрзализныця" показала медицинский поезд/Фото: "Укрзализныця"/Руслан Литвин
"Укрзализныця" показала медицинский поезд/Фото: "Укрзализныця"/Руслан Литвин
"Укрзализныця" показала медицинский поезд/Фото: "Укрзализныця"/Руслан Литвин
"Укрзализныця" показала медицинский поезд/Фото: "Укрзализныця"/Руслан Литвин
"Укрзализныця" показала медицинский поезд/Фото: "Укрзализныця"/Руслан Литвин
"Укрзализныця" показала медицинский поезд/Фото: "Укрзализныця"/Руслан Литвин
"Укрзализныця" показала медицинский поезд/Фото: "Укрзализныця"/Руслан Литвин
"Укрзализныця" показала медицинский поезд/Фото: "Укрзализныця"/Руслан Литвин
"Укрзализныця" показала медицинский поезд/Фото: "Укрзализныця"/Руслан Литвин
"Укрзализныця" показала медицинский поезд/Фото: "Укрзализныця"/Руслан Литвин
"Укрзализныця" показала медицинский поезд/Фото: "Укрзализныця"/Руслан Литвин
"Укрзализныця" показала медицинский поезд/Фото: "Укрзализныця"/Руслан Литвин
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"Укрзализныця" получила партию станций интернета Starlink

"Укрзализныця" получила партию станций скоростного Интернета Starlink от изобретателя Илона Маска.

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"Укрзализныця" получила 15 устройств для доступа к спутниковому интернету Starlink: 10 – первого поколения, 5 – второго. Станции скоростного Интернета железнодорожникам предоставила IT-компания N-iX.

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Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
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