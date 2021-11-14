Уникальный курган и римский "теплый пол". Главные находки археологов в Украине в этом году

На Буковине обнаружили останки сооружений, построенных по римским технологиям. Хотя известно, что римляне никому о них не рассказывали

Археолог рассказал, о главных раскопках, которые проводились в 2021 году. / Фото: Коллаж: Сегодня

Археологи в Украине не работают разве что зимой. Но у них есть время для подведения так называемых археологических итогов года.

О важнейших раскопках 2021 года рассказал заместитель председателя правления Союза археологов Украины Евгений Синица в интервью "Исторической Свободе".

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Новоалександровский курган

Исследователи обнаружили вблизи города Днепр большой курган времен бронзы – самый ранний этап курганных времен, как его иногда называют, то есть начало строительства курганов. Ему около 5–5,5 тысячи лет.

Там над основным захоронением, которое было первым в этом кургане, очень интересна конструкция из каменных глыб – так называемый кромлех. То есть по кругу ограничена территория, где похоронили какого-нибудь достойника времен энеолита.

"Все технологии были известны. Но чтобы в таком состоянии сохранилось – это действительно редкость. Там насыпи строили в первую очередь из дерновых блоков... В случае Новоалександровки кроме того первичную форму этой насыпи придавали жидкой грязью. И это очень хорошо видно. Грязевым раствором его обмазывали пару раз для того, чтобы придать конкретную форму, чтобы отличаться от подобных сооружений" , – объяснил археолог.

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Уникальный кромлех эпохи энеолита. Его диаметр – 18 метров. Фото: Союз археологов Украины

Он также рассказал, что захоронение достаточно скромное – там не нашли погребального инвентаря или драгоценностей. Первичное захоронение содержало скелет молодого человека, которому не было и 20 лет.

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"Почему отметили с удивлением? Потому что большой объем кургана, объем выполненных работ, а тут еще и эти камни – не только большие, а их на довольно значительное расстояние транспортировали. У выходов гранита нет, с более 100 километров эти камни перевозили", – объяснил Синица.

Технологии римлян на Буковине

В селе Комаров на Буковине возобновились работы на территории памятки периода Римской империи, то есть Черняховской культуры. Комаров датируется ІІІ-ІV веками нашей эры.

Деревня известна в первую очередь благодаря тому, что там находился ремесленный и гончарный центр. Это единственная известная за пределами Римской империи ячейка по изготовлению стеклянных предметов по римским технологиям: посуды, украшения и так далее. И это очень далеко от лимеса (военной границы римской армии), порядка 300 км.

"В прошлом году, обследуя окрестности Комарова, нашли поселение. А в этом году в первый раз там проводили более-менее значительный объем работы на поселении Бузовица. И сенсационность состоит в том, что там обнаружили останки сооружений, построенных по классической римской технологии: с использованием строительной керамики, кирпича и фасонного кирпича в том числе – с такими элементами, которые присущи чисто римской строительной традиции, в том числе , гипокауст так называемый" , – объяснил археолог.

Гипокауст – это такая система "теплый пол". То есть, это система отопления, которая использовалась в римское время. Достаточно сложная технологическая конструкция, где в качестве отопительного элемента был именно пол, под которым циркулировал прогретый воздух.

"В Комарове мы сталкиваемся с вещами, которые пока еще не очень понимаем. Имею в виду, что это технологии, которыми по нашим текущим представлениям, римляне очень неохотно делились. То же производство стекла или строительные технологии. И это выглядит странно" , – добавил Евгений Синица.

Одна из находок археологов при раскопках на окраине села Комаров. Фото: Радио Свобода, предоставил Евгений Синица

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