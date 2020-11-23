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Уруский проверил вооружение сил ООС: что министр увидел на Донбассе (фото)

23 ноября, 15:37

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Чиновник решил сам увидеть, чем украинская армия воюет с Россией

Вице-премьер-министр по вопросам оборонной и стратегической промышленности Олег Уруский съездил на Донбассе, где ознакомился с состоянием вооружения и военной техники (ВВТ) украинской армии.

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Об этом он сообщил в Facebook.

Он решил оценить военную технику и вооружение, которыми украинские военные защищают страну на Донбассе.

"Имел возможность пообщаться с руководством Генерального штаба, командованием ООС, командирами и заместителями командиров бригад и батальонов по текущей ситуации в зоне ООС, состоянию оснащения войск, результатах эксплуатации новых и модернизированных образцов ВВТ и существующих проблемных моментах", – отметил Уруский.

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Благодаря своей поездке на Донбасс он теперь имеет представление, что именно нужно для армии от военно-промышленного комплекса Украины. Он отмечает, что армии нужно новое или модернизированное вооружение, а для этого необходимо развивать свой научно-технический и промышленный потенциал.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Олег Уруский объяснял, нужны ли Украине американские истребители F-35. По его мнению, нам сейчас нужно делать ставку на свои самолеты, и особенно на беспилотную авиацию.

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Донбасс ВСУ военная техника вооружения Олег Уруский

Источник: Сегодня

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