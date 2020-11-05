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Усиление карантина. Закроют ли общественный транспорт

5 ноября, 12:42

Виталий Андроник Виталий Андроник

Есть две нормы для общественного транспорта, если населенный пункт попадет в "красную зону"

Минздрав предлагает Кабинету министров усилить карантин в Украине. Новые ограничения для общественного транспорта не предполагаются. Но движение автобусов, маршруток, метро, троллейбусов и трамваев должно останавливаться сразу, как только регион попадает в "красную зону".

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Это прописано в постановлении Кабинета министров.

Однако перед местными выборами норму временно убрали, чтобы работники избирательных участков и избиратели смогли проголосовать.

Согласно действующему постановлению на территории региона в "красной зоне" запрещаются все пассажирские перевозки – регулярные, нерегулярные, кроме перевозок легковыми автомобилями не более чем на пять человек, включая водителей.

"Если мы говорим о "красном уровне" эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта.

Первый – ограничение работы общественного транспорта. Второй – запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт", – сказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Разрешаются только служебные перевозки, которые могут организовывать предприятия для своих сотрудников. Предприятие должно согласовать маршрут служебного автобуса с полицей и не отклоняться от него.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов не исключил введения карантина выходного дня.

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карантин

Источник: Сегодня

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