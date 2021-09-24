Утром дворник, а после обеда – чемпион Украины: невероятная история украинца Игоря Евтушенко (видео)

Для того чтобы собрать деньги на поездку на чемпионат мира мужчина написал объявление в социальных сетях

Украинец в 42 года овладел джиу-джитус. Коллаж "Сегодня".

Чемпион Украины и Европы по джиу-джитсу 48-летний Игорь Евтушенко работает дворником в школьном дворе, а потом тренирует в спортивном зале. Этой осенью Игорь собирается на чемпионат мира. Но вот средств на соревнования не хватает. Кто помогает осуществить мечту, говорится в сюжете "Сегодня".

История Игоря Евтушенко

"Основное мое занятие – спорт, найти работу, которая по графику совпадала с тренировками я не могу, а в школу обратился, они пошли мне на встречу", – рассказывает Игорь Евтушенко.

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Для того чтобы собрать деньги на поездку на чемпионат мира мужчина написал объявление в социальных сетях, просил помочь скинуться на билет.

"Я даже не знаю человека, который начал мой пост продвигать. Мы собрали 11 с половиной тысяч, хочется стать чемпионом мира. Украина есть, Европа есть". – делится своими планами Игорь.

Именно Иван Старостенко увидел пост спортсмена в соцсетях. Внес вклад и перепостил новости. А когда узнал о спортивных достижениях Игоря, начал масштабную акцию поддержки.

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"Читаю его историю и понимаю, что это легенда для Херсона. Не каждый дворник может поехать на турнир, на международный в Дубай. Вся страна, мои товарищи из Одессы, Ровно подключились. Думаю, он насобирает на поездку. Не только на поездку в Дубаи, но и на новое кимано крутое", – рассказал Иван Старостенко.

"Мы обещаем ему приобрести кимоно с символикой нашего города и подарить ближайшее время", – рассказал заместитель Херсонского городского головы Сергей Цыганок

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Игорь Евтушенко мечтает завоевать мировое чемпионство. Однако на зарплату школьного дворника – не может позволить себе такого путешествия. От тренерства тоже небольшой доход.

На значительную поддержку спортсмен не ожидал. Приходят даже в школу, чтобы лично передать деньги на поездку, как вот эта жительница Херсона. Передавала деньги и избегала камер. Игорь поражен огромной поддержкой педагогов, ведь большинство, говорит, его – не знают.

"Мы присоединимся чтобы ваша мечта осуществилась. И постараемся всем коллективом вам помочь", – сказала заместитель директора Херсонской общеобразовательной школы 57 Леся Пономаренко.

Клубные спортсмены надеются, что их тренер – с такой поддержкой одержит победу на чемпионате.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский наградил пятикратного чемпиона Паралимпиады-2020 в Токио Максима Крипака.

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