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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Увеличение пенсий в Украине и голодовка Саакашвили — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
12 октября, 06:00
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Более 2 тыс. украинцев поднимут пенсии, а Саакашвили отказался есть сладкое
В Украине с 1 января 2022 года увеличат пенсии, а Саакашвили продолжает голодать/Коллаж: Сегодня
В Украине с 1 января 2022 года увеличат пенсии, а Саакашвили продолжает голодать/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Украине более 2 тыс. людей поднимут пенсию: когда и сколько будут платить

Правительство на внеочередном заседании 11 октября поддержало решение об установлении с 1 января 2022 года минимальной пенсионной выплаты на уровне не менее чем 7800 грн. На это могут рассчитывать каждый из нетрудоспособных родителей, жены (мужья) защитников, которые погибли в зоне проведения АТО/ООС.

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С 1 января минимальная пенсия родным погибших в АТО/ООС возрастет. Коллаж: "Сегодня"
С 1 января минимальная пенсия родным погибших в АТО/ООС возрастет. Коллаж: "Сегодня"

Ситуация критическая. В больницах Днепра не осталось мест для больных COVID-19

В Днепре переполнена реанимация ковид-отделения областной больницы им. Мечникова. Больных вынуждены размещать в коридорах. В городе откроют дополнительное отделение для больных ковидом.

Преимущественно в больницу попадают люди, которые не вакцинированы против коронавируса/Коллаж: Сегодня
Преимущественно в больницу попадают люди, которые не вакцинированы против коронавируса/Коллаж: Сегодня

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Голодовка продолжается – Саакашвили отказался от сладкого

Содержащийся в СИЗО Рустави третий президент Грузии Михеил Саакашвили отказался есть мед, таким образом продолжив жесткую голодовку. Ранее о том, что он скупил в местном тюремном магазине почти все запасы меда, сообщил журналистам начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.

Знаменитый узник отказался от меда / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Знаменитый узник отказался от меда / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Это нужно увидеть! Астронавт сфотографировал Киев из космоса

Французский астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке сделал впечатляющие снимки с Международной космической станции. На этот раз он сфотографировал столицу Украины — Киев.

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Астронавт Тома Песке сфотографировал Киев из космоса/Коллаж: Сегодня
Астронавт Тома Песке сфотографировал Киев из космоса/Коллаж: Сегодня

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