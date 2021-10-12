В ближайшие дни еще одна область Украины может попасть в красную зону

В области заняты более 70% ковидных коек, ситуация с заболеваемостью ухудшается

В Одессе могут ужесточить карантин в ближайшие дни. / Фото: Коллаж: Сегодня

Со дня на день Одесская область может перейти в красную зону адаптивного карантина из-за коронавируса. Такое предупреждение озвучила директор областного Департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева.

Об этом сообщает "Думская".

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В регионе уже занято около 72% "ковидных" коек. По ее словам, в красной зоне Одессу ждет полный локдаун.

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Херсонскую область переводят в красную зону адаптивного карантина с 15 октября. Решение сегодня приняла Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

"По результатам заседания Государственная комиссия решила установить... красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области" , – говорится в сообщении.

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Ограничения красной зоны

На территории Херсонской области будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности. А именно запрещается:

работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.,

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В красной зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

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