У найближчі дні ще одна область України може потрапити в червону зону

В області зайнято більше 70% ковідних ліжок, ситуація із захворюваністю погіршується

В Одесі можуть посилити карантин в найближчі дні. / Фото: Колаж: Сьогодні

З дня на день Одеська область може перейти в червону зону адаптивного карантину через коронавірус. Таке попередження озвучила директор обласного Департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захарьєва.

Про це повідомляє "Думська" .

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У регіоні вже зайнято близько 72% "ковідних" ліжок. За її словами, в "червоній" зоні Одесу чекає повний локдаун.

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Херсонську область переводять в червону зону адаптивного карантину з 15 жовтня. Рішення сьогодні прийняла Держкомісія з питань ТЕБ та НС.

"За результатами засідання Державна комісія вирішила встановити... червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області" , – йдеться в повідомленні.

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Обмеження червоної зони

На території Херсонської області діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної небезпеки. А саме забороняється:

робота громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень на винос,

робота ТРЦ і інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів і тощо,

робота навчальних закладів, крім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки.

У червоній зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів.

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